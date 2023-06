Esta es la mansión en la que Alejandro Sanz se refugió tras dar alarmantes mensajes

Tras su alarmante mensaje que despertó la alerta entre todos sus seguidores, Alejandro Sanz se habría refugiado en su mansión de Madrid para poder calmarse un poco.

El cantante español Alejandro Sanz, de 54 años, no la estaría pasando nada bien en el ámbito personal tras el alarmante mensaje que publicó hace unos días y que causó gran preocupación entre sus fans, pues fue una clara llamada de auxilio.

El artista, quien se encontraría en estos momentos descansando en su mansión de Somosaguas, en la ciudad de Madrid, escribió en su cuenta de Twitter, entre otras cosas, que no se encontraba bien, que estaba triste y que se sentía muy cansado.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se leía en su preocupante mensaje.

La residencia en cuestión, y de estilo moderno, es un hermoso chalet de más de 2500 metros cuadrados de construcción en el que el intérprete y su pareja, Rachel Valdés, le hicieron diversas remodelaciones antes de mudarse allí.

De acuerdo a la revista Semana, la propiedad cuenta con varias recámaras y baños, así como con vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, gimnasio y, lo más importante: un estudio de grabación y otro de arte, por lo que ambos pueden trabajar en sus respectivas disciplinas sin la necesidad de salir de casa.

El alarmante mensaje de Alejandro Sanz en su cuenta de Twitter.

Al exterior, el inmueble goza de terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, entre otras amenidades para disfrute de ellos y sus invitados.

Por otro lado, además de esta propiedad, Alejandro Sanz posee una más de descanso en Jarandilla de la Vera, en la comunidad de Cáceres, mientras que en abril pasado se llegó a decir que él y Shakira compraron una casa de USD 20 mil en Miami, la cual efectivamente adquirieron, pero no fueron ellos solos, ni tampoco su compra fue reciente.