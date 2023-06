El sorprendente cambio físico de Walt, el niño de Lost, a casi 20 años de la serie

Lost fue una de las series que logró marcar una época y multiplicó el interés general por las series de televisión. Entre los muchos personajes que tuvo la serie a través de sus seis temporadas, todos recordamos al pequeño Walt (Malcolm David Kelley), el hijo de Michael (Harold Perrineau).

Walt fue interpretado por Malcolm David Kelley, y muchos lo recordarán por ser el único niño adolescente dentro de los roles importantes de las primeras temporadas de Lost.

Malcolm David Kelley interpretó a Walt, el hijo de Michael, en la serie Lost.

En la trama, el pequeño desapareció tras ser secuestrado por Los Otros en la segunda temporada, aunque Michael vendió a varios de sus compañeros por recuperar a su hijo y así consiguió salir de la isla en barco junto a él.

Luego de ese evento, pudimos seguir viendo a Walt pero ya como invitado dentro de la serie, en apariciones especiales o como parte de la trama de un traumatizado Michael, pero lo cierto es que nunca volvió a tener un rol central.

La razón de esto no fue una decisión de la serie, sino que fue al revés. Malcolm David Kelley estaba en pleno crecimiento, fue cambiando su físico y eso no iba acorde al tiempo y espacio de la serie. Entonces no tuvieron otro remedio más que ir corriéndolo de la escena.

Es por eso que a partir de la tercera temporada lo mantuvieron como estrella invitada. De hecho, cabe destacar que el actor tenía 12 años al iniciar Lost, y que en pleno cambios físicos por su edad eso comenzó a ser un problema para la producción.

El cambio físico de Malcolm David Kelley a través de los años ha sorprendido a todos.

Nacido el 12 de mayo de 1992, hoy Malcolm David Kelley tiene 31 años y su apariencia se modificó drásticamente desde las primeras dos temporadas de Lost (2004-2005).