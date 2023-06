Marimar Vega confesó que con Horacio Pancheri tuvo una relación tóxica

Los actores mexicanos Marimar Vega y Horacio Pancheri mantuvieron un noviazgo durante poco más de dos años. Sin embargo, cuando decidieron separarse no dieron mayores detalles sobre los motivos de la ruptura. Ahora, la protagonista de la película “La boda de Valentina” confesó que la relación que tuvo con su expareja fue tóxica.

"Fue una relación muy tóxica la que tuve con Horacio Pancheri, la cual, no quisiera volver a tener jamás. Y sí creo que hoy tengo una relación tan bonita que cuando uno ves para atrás dice 'si se puede estar en paz', si se puede no estar en conflicto todo el tiempo", comentó a la prensa.

Marimar Vega calificó de tóxica la relación que tuvo con Horacio Pancheri.

"Siempre he creído que una relación tóxica es de dos. Y creo que todo en la vida es responsabilidad de uno, el si te quedas, si aguantas, si estás. Es decir, tú también alimentas esa toxicidad. Que yo lo diga, no quiere decir que esté diciendo que él era la única persona tóxica en la relación, yo estuve ahí dos años también. Y eso habla de mí, no nada más de él, y eso lo quiero aclarar porque es como si estuviera hablando mal de él", continuó la actriz.

Marimar Vega reconoció que someterse a terapia la ayudó a sanar.

Asimismo, Marimar Vega reconoció que tuvo que trabajar a nivel personal para darse cuenta que las relaciones toxicas con anteriores parejas terminaban desencadenado varios conflictos que no la dejaban vivir en paz, y todo por culpa suya. En ese sentido, la mexicana ha podido sanar, y ahora se encuentra disfrutando con su actual esposo Jerónimo Rodríguez, con quien se siente muy feliz.

Marimar le dio crédito al trabajo psicológico que realizó para volver a sentirse plena y desentrañar los conflictos internos que tenía. "Me di cuenta que yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban y ya no quería ser así. Creo que la terapia ayuda muchísimo, soy una fiel creyente de la terapia", finalizó Vega.