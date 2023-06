Fue Power Ranger y ahora está en OnlyFans: la historia de Monica May

El trasfondo del éxito de los Power Rangers siempre escondió una serie de relatos bastante ocultos o sombríos. Muchos hablaban inclusive de una maldición, aunque no en todos los casos fue así. Sin ser tan dramático, la historia de Monica May pasando de la icónica serie a abrirse una cuenta de OnlyFans, es un dato sorpresa.

Monica May se puso en la piel de la Power Ranger amarilla en la denominada temporada Súper Patrulla Delta. Fue para 2005 cuando llegó a la reconocida ficción, en su personaje de Elizabeth o Z Delgado y siendo una de las protagonistas.

Monica May, la Power Ranger amarilla que se inclinó hacia OnlyFans.

Pero pasaron ya casi dos décadas de aquella aparición que le valió miles de aplausos y un reconocimiento absoluto por parte del público infantil. Grupo de espectadores que hoy no podrían seguirla ya que hoy está dando qué hablar por haberse abierto una cuenta de OnlyFans.

En sus inicios y con 20 años, la oriunda de Florida tuvo reconocimiento en 2005 cuando estuvo en Power Rangers. Al año siguiente participó de la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, pero luego se le fueron cerrando algunas puertas.

La actriz no logró obtener papeles destacados dentro de su carrera y luego se mantuvo alejada de la atención pública hasta 2020, cuando sorprendió a sus seguidores al crear una cuenta en OnlyFans.

Monica May tiene en la actualidad 39 años y su vida dio un giro de 180°. Es bailarina e instructora de yoga, además de ser madre de tres hijos. Con sus profesiones ha tenido que ir surfeando la ola, pero llegaron algunos tiempos de crisis y por eso decidió abrirse un perfil en la plataforma para adultos.

Tiempo atrás, en una entrevista con la revista PopCulture, la ex Power Ranger explicó que decidió unirse a OnlyFans como “una forma de sobrevivir y tomar control de su vida y su cuerpo”.