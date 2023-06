Por qué Al Pacino cuenta todo el tiempo que Harrison Ford le debe la carrera

Los artistas de Hollywood se sostienen gracias al éxito de los trabajos que realizan, y eso se logra gracias a la conjunción del papel adecuado, la historia adecuada y la interpretación adecuada. A veces, esas cosas son fagocitadas por terceros, y es por eso que Al Pacino cuenta todo el tiempo que Harrison Ford le debe la carrera.

Pacino es dos años mayor a Ford y tuvo su gran éxito en el cine, el que lo volvió famoso, cinco años antes. El Padrino se estrenó en 1972 y el intérprete de Michael Corleone terminó siendo la sensación del cine, el más buscado por todos.

En cambio, Harrison tomó al mundo en sus manos luego de su actuación como Han Solo en Star Wars, la guerra de las galaxias, que posteriormente se denominó Episodio IV: Una nueva esperanza estrenada en 1977. Su interpretación llamó la atención del globo y agregó un nuevo galán al mundo del espectáculo.

“Realmente, Harrison Ford me debe su carrera”, dijo Al una vez en una conferencia de prensa y es algo que, a lo largo del tiempo, sostuvo y repitió, cada vez con menor importancia, pero en cierta forma es toda una realidad.

“Yo venía de hacer El Padrino, era como el nuevo chico de la oficina y ya saben cómo es cuando te volvés famoso... Todos dicen: ‘Dáselo a él’”, desarrolló aquella vez y agregó; “Me hubiesen ofrecido hasta interpretar a la reina Isabel en aquel tiempo. No les importaba si era adecuado o no para el papel, y ni siquiera si podía o no actuar”.

Y la revelación estuvo en una oferta que Pacino sí pudo rechazar, y que le abrió el camino a Ford. “En ese tiempo, me ofrecieron un guion de un proyecto llamado Star Wars y me ofrecieron muchísimo dinero para interpretar a Han Solo. Leí la historia, pero no la entendí y lo rechacé. Por eso, Harrison Ford me debe su carrera”, explicó.

De todas formas, no es la primera vez ni al único actor del que se jacta de, “darles la oportunidad de sus vidas” gracias a los papeles que rechazó. Al también narró alguna vez que gracias a que dijo que no a encarnar a Jon McClane en Duro de matar, Bruce Willis comenzó su carrera.

Ya sea queriendo o sin querer, Al Pacino tiene muchas de esas historias en que los actores y actrices del momento permiten brillar a nuevos artistas que están esperando su chance y personajes perfectos para dar el salto.