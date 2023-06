Niurka Marcos arremete con dureza contra Juan Manuel Figueroa por poner en duda la paternidad de su hijo Emilio Osorio

“La Casa de los Famosos México” tuvo su primera eliminada y fue la novia del José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp. Con respecto a esto, el cantante fue cuestionado sobre el final de la participación de su enamorada en el reality show, a lo que se refirió Emilio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, poniendo en duda la paternidad del joven actor al decir que su verdadero padre es el artista mexicano Bobby Larios. "Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio, ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?", señaló Figueroa.

Luego de decir estas palabras los reporteros le aclararon que no era así, y el cantante trató de disculparse pero ya no pudo retractarse y trató de aclarar sus dichos. "Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia. Castíguenme a mí es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio", dijo el exponente del regional mexicano.

José Manuel Figueroa puso en duda la paternidad de Emilio, hijo de Niurka Marcos y el productor de telenovelas Juan Osorio.

Este comentario llegó a Niurka Marcos que arremetió con todo contra el cantante mexicano. ""Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogi…, que no me encontrabas el clítoris? ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda? ¿te acuerdas que te dije que el día que dijeras una mamada iba a abrir el hocico?", advirtió Niurka en un video que fue replicado por diversos medios de comunicación.

"Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando conocí a Bobby, Emilio ya había nacido. Su papá sabe quién es su hijo, pero tú no sabes dónde meter el pito, estúpido. Por eso estás con la pendeja esa que no tiene cerebro igual que tú", sentenció la vedette cubana evidentemente molesta.

José Manuel Figueroa se disculpó con Niurka por las declaraciones que realizó sobre su hijo.

Por su parte, José Manuel Figueroa volvió a reconocer que se equivocó y nuevamente le hizo llegar sus disculpas a los afectados por su declaración. "Hola, Niurka ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un saludo. Este video, más que nada, es para ofrecerte una disculpa, obviamente, que ya lo hice, por supuesto ante las cámaras y todo. Nada más que se armó un relajo ahí. Me preguntaron, no sabía. Discúlpame de verdad. También le pedí una disculpa y reitero, de nuevo, a ti, a Juan Osorio, a Emilio la disculpa grande, de verdad, porque fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos. Supe y sabía que la había súper regado y pedí por favor que lo borraran, y extendí mis disculpas ante las cámaras", dijo el intérprete.

Hasta el momento Niurka no se ha pronunciado con respecto a las disculpas ofrecidas por Figueroa.