Elle Fanning reveló lo peor que le hicieron las redes sociales en su vida: “Perdí mi trabajo en...”

Vivimos en una época donde las redes sociales pueden influir en el futuro de una persona, tanto positiva como negativamente, aunque parezca ridículo. Alguien que lo probó en carne propia es Elle Fanning, que reveló lo peor que estas le hicieron a nivel de trabajo.

Cada casa productora toma diferentes parámetros para contratar a actores y actrices a sus diferentes proyectos, ya algunos de estos pueden ser un tanto extraños, pero que cuando se mira el contexto y el fin que las mismas tienen, se le puede encontrar el sentido.

Fue así que la actriz estadounidense de 25 años, al ser entrevistada en el podcast Happy Sad Confused por Josh Horowitz, contó que justamente audicionó para un proyecto gigante para el cine, pero que hubo un aspecto por fuera de su capacidad actoral lo que la dejó afuera del mismo.

“Hice una prueba para… No voy a decir qué era, pero no obtuve un papel para algo grande porque, puede que no haya sido solo por esta razón, pero esta fue la respuesta que escuché. Fue porque no tenía suficientes seguidores en Instagram en ese momento”, contó.

Si bien no reveló cuál era su cifra en aquel momento, hoy se puede apreciar que @ellefanning tiene 6,4 millones de followers en la red social de las fotos. Pero se mantiene escéptica respecto a eso que escuchó y comentó en el podcast. “Firmemente no creo en no conseguir un papel debido solo a eso”, exclamó.

Formar parte de esos monstruos cinematográficos es algo que le gustaría a Elle, siendo que hay grandes franquicias en las salas actualmente, pero tomando recaudos en qué tipo de personaje podría interpretar. “No me negaría a trabajar en uno de esos títulos, pero antes debería tener una reunión y realmente saber de qué se trataría el proyecto”, explicó.

Actualmente, Fanning tiene su protagónico en The Great, tira que se emite por la plataforma Hulu y que cuenta la historia de la emperatriz Catalina la Grande durante sus primeros años como consorte del emperador Pedro en la corte rusa.

Es su talento para la actuación el que destila en la pantalla, y estableciéndose en el medio seguramente que el número de seguidores en las redes sociales no serán un condicionante para cualquiera de los próximos trabajos en los que audicione, ya sea para un proyecto original o una gran franquicia cinematográfica.