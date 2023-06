Marco Antonio Regil: “tomé una decisión muy dolorosa”

Marco Antonio Regil es uno de los conductores latinos más reconocidos del continente. Dueño de una fuerte personalidad, pero a la vez sensible con el prójimo, ha demostrado a lo largo de su carrera que además de ser un gran profesional es una persona de bien. Y eso queda demostrado en una de sus pasiones, que son los animales, a quienes defiende de todo tipo de maltrato y que son su mejor compañía.

Cabe recordar que luego del fallecimiento de su amado perro Bernie, adoptó una perrita llamada Luna, a quien le brindo todo su amor y un hogar feliz. Sin embargo, llamó la atención que desde hace tiempo el conductor no comparte imágenes de él y su mascota.

Marco Antonio Regil debió despedirse de Luna.

El conductor hizo un anuncio a través de sus redes sociales contando lo que estaba ocurriendo. "Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo", escribió Regil.

Y es que Luna padecía parvovirus y había heredado muchos miedos, por lo que Marco Antonio buscó la ayuda de Cesar Millán para su entrenamiento. Sin embargo, luego de varias semanas, el experto en canes le reveló al presentador que Luna necesitaba un hogar con características distintas que él no le podía ofrecer.

Antes de que llegue Luna, marco Antonio cuidaba de su amado Bernie.

Haciéndole caso al entrenador de perros, Regil llevó adelante todo lo asesorado por Millán y ahora Luna se encuentra con una gran familia que podrá atender a todos sus necesidades. No obstante, Marco Antonio se encuentra triste por la dolorosa decisión que tuvo que tomar.

"Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida. Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes, los animales son iguales, y a Luna le viene mejor una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer", escribió Marco Antonio Regil.