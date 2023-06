La foto de Jack Nicholson que preocupó a sus fanáticos por su aspecto físico

Tiempo ha pasado desde la última vez que se vió públicamente a Jack Nicholson, y cuando apareció en los medios una nueva foto que mostró cómo está en la actualidad, preocupó a sus fanáticos por su aspecto físico.



Es que pasaron poco más de dos años desde que el actor estadounidense, que ya cumplió 85 años, había estado presente en un evento público, cuando fue a ver a sus Lakers de Los Ángeles en un juego de la NBA junto a su hijo Ray, de 31. Eso sucedió en octubre de 2021.



A partir de ahí, Jack había cortado vínculo con casi todo su entorno, hablaba poco con sus amigos y se recluyó en su mansión que mira al embalse de Franklin Canyon, en Santa Mónica, Los Ángeles, California. Según dijeron algunos de sus amigos, Ray es casi su único vínculo con el exterior.







Es por eso que esta nueva aparición que se dio el pasado mes de abril fue noticia y circuló por todos los portales, puesto que nadie quería quedarse fuera de semejante come back. Sin embargo, a algunos preocupó verlo de esa manera.



El medio Daily Mail publicó instantáneas de Nicholson totalmente despeinado y con gestos de desperezarse, como si recién hubiera despertado, saliendo a uno de sus balcones. Estaba luciendo una remera grande, de color naranja y joggins, bien de entre casa.



Si bien algunos manifestaron su preocupación por verlo así de desmejorado, otros le bajaron el tono y se alegraron de ver a una leyenda viviente del cine manejándose por sus propios medios y saliendo a tomar un poco de aire luego de un sueño reparador, aunque no lo parezca tan así.







Si bien notó que los paparazzis estaban enfocando sus lentes en él, no hizo mucho caso ni saludó, solo continuó haciendo su movimiento antes de volverse al interior de su domicilio.



Sin lugar a dudas y a pesar de verlo de una manera más terrenal, que Jack Nicholson haya mostrado su cara después de 18 meses, además de verlo valerse por sí mismo es una señal positiva y abre la puerta a que se pasee públicamente, aunque eso aún sea muy difícil.