Ben Affleck contó el chisme más feo sobre Matt Damon: “Es un...”

La amistad entre Ben Affleck y Matt Damon está muy solidificada por el tiempo, aún cuando conocen aspectos no tan agraciados el uno del otro. Tanto es así que el primero contó el chisme más feo sobre el otro.



Invitado al The Late Late Show, programa conducido por James Corden, el esposo de Jennifer López contó algunas anécdotas acerca de sus inicios en la actuación y la decepción en su primer papel, pero toda la atención se la llevó una historia acerca del intérprete de Jason Bourne.



La dupla Affleck-Damon viene trabajando por décadas, y también lo hace actualmente, tras el lanzamiento del largometraje Air, que narra la historia del acuerdo comercial entre la marca Nike con el basquetbolista Michael Jordan.







Ben aprovechó la entrevista para recordar la época en que convivió con su hermano Casey y Matt, y no dejó muy bien parado al actor en cuanto a la limpieza. “Decidimos no limpiar durante dos semanas, para que Matt se involucrara con la limpieza”, contó, pero estuvo lejos de suceder.



Esa convivencia arrancó en Boston y siguió en Los Ángeles, pero fue bien complicada, debido a los hábitos de Damon. “Un día, Casey y yo volvimos a la casa y encontramos a Matt en pantalones cortos jugando al juego de hockey del Sega 92, en medio de lo que era la sala de estar. Estaba rodeado de círculos concéntricos de basura y de cajas de pizza”, rememoró.



“Miré hacia abajo, hacia una cosa que tenía sushi y que llevaba allí como una semana y media. ¡Y había gusanos! Entonces, dijimos: ‘Nos rendimos. Sos demasiado bueno en eso de no limpiar. No vamos a poder vencerte’”, remató mientras reía, asegurando que Matt ni siquiera entendía de qué le hablaban.







Pero el escrache no terminó ahí, sino que también dio fe de que no llegó a pagar ni una sola factura en el tiempo en el que vivieron juntos y recomendó no considerarlo al buscar un compañero de piso.

Más allá de todo eso, Affleck ratifica el cariño que le tiene. “Es un chico maravilloso. Lo quiero. Es mi mejor amigo. Fue genial conmigo siempre y es un chico brillante, un gran actor”, cerró.