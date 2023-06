Ximena Duque responde a quienes criticaron su abdomen

Ximena Duque se caracteriza por utilizar sus redes sociales para darle ánimo y coraje a las mujeres, con el objetivo de que se quieran a sí mismas motivándolas a perseguir sus sueños y cumplir con sus metas propuestas. Hace unos días la famosa recibió críticas por su abdomen y es por ello que decidió responderle a quienes mandaron mensajes con doble sentido.

Con mucho amor propio, Duque respondió a través de sus historias de Instagram luciendo un atrevido bikini. "Primera y última vez que daré explicaciones sobre mi cuerpo y lo hago para educar a las malintencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otras mujeres", fue el primero de sus mensajes.

Así respondió Ximena Duque a las críticas recibidas sobre su abdomen.

Y es que los usuarios le preguntaron a Ximena si estaba embarazada de nuevo, o porqué tenía el abdomen “un poco salido”, a lo que la madre de tres hijos respondió con total solvencia. "En mi caso, después de consultar con varios cirujanos, me han dicho que deben entrar nuevamente por la cesárea y volver a poner los músculos en su lugar. Algo que no estoy dispuesta a hacer. Tengo un esposo que me dice todos los días que soy la mujer más sexy del mundo, que ama mi cuerpo porque es su obra de arte, y para mí eso es más que suficiente porque, además de lo que él piensa, yo me amo tal y como soy", expresó Duque.

Asimismo, Ximena aseguró que se siente feliz con el cuerpo que tiene y que su cuidado es con ejercicios y no con cirugías. "3 hijos y pisando los 40. Me siento feliz y orgullosa de cómo me veo", añadió la empresaria.

Ximena Duque dice está r feliz con su cuerpo.

"No opines sobre el cuerpo de otras, no conoces sus procesos, sus batallas, sus inseguridades. Preocúpate por ti, por tu cuerpo y por tu vida", continuó Duque.

Para finalizar, Ximena Duque dejó una contundente frase para todas aquellas mujeres que se sienten inseguras de sus cuerpos. "El cuerpo perfecto es el que tú tienes, eres la obra perfecta de Dios”, concluyó.