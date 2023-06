El fuerte mensaje de Anuel AA a Karol G: “estas con Feid pero sabes que eres mía”

Luego de varias indirectas, Anuel AA no se resigna y ahora le mandó un contundente mensaje a su exnovia Karol G, con quien parece ser que no ha superado la relación que tuvieron. Y es que el puertorriqueño ya había atacado al cantante colombiano Feid, quien es considerado hoy por hoy como el nuevo amor de la “La Bichota”. En esta oportunidad, el padre de Cattleya dio un paso más realizando una publicación en sus redes sociales que va a dar mucho que hablar.

Anuel AA participó en los “Premios Tu Música Urbano” en Puerto Rico, y ahí apareció con una remera con la imagen de él y Karol G en una pose sugestiva en una cama, con una polémica frase estampada. "Estás con Feid pero sabes que eres mía", estaba escrito.

La frase en la remera de Anuel AA es en clara alusión a su ex Karol G.

Esto deja en claro que el reguetonero no desiste en su afán de tratar de reconquistar a su viejo amor, aunque la colombiana ya no quiera saber nada de él. Cabe recordar que el puertorriqueño, desde que se separó de Yailin “la más viral”, ha enviado varios mensajes cifrados a “La Bichota”, demostrando que no la ha olvidado.

La primera indirecta pudo haber sido el lanzamiento de su canción "Mejor que yo", donde Anuel AA dio a entender que sigue extrañando a Karol G. "Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser, ni anotando mis truquitos en un papel. Te la dedico bebé, Karol G", decía la letra del tema.

Al parecer, Anuel AA no supera su romance con Karol G.

Así, las canciones de despecho que nacieron con Shakira, no solo fueron de inspiración para Anuel, sino que su exesposa Yailin, también le dedicó su último sencillo llamado “Narcisista” donde hace clara alusión al padre de su hija Cattleya. "Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola", dice la canción. "El karma te va a devolver pa atrás. Real hasta la muerte y te volviste na", disparó la dominicana.

El exponente de la canción urbana acusó recibo del tema que le dedicó su ex con una frase que compartió en sus redes, ironizando a la expareja de Gerard Piqué. "Empoderada como Shakira", escribió Anuel hace unos días en su cuenta de Instagram.