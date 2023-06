Gloria Estefan es la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama.

Sin lugar a dudas, Gloria Estefan es una de las cantantes más exitosas de la industria musical a nivel mundial, y ahora, con 50 años de trayectoria, se ha convertido en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores. "Gloria es la primera mujer latina en ser incorporada al SHOF (siglas en inglés)", anunció a “Billboard Español” la presidenta y CEO de la Organización, Linda Moran.

Asimismo, Gloria se mostró emocionada con este reconocimiento tan importante para su carrera. "Aún me hace muy feliz componer y siempre es una sorpresa cuando llega algo. Es lindo que haya pasado tantas veces y que esté recibiendo este honor tan grande. Mientras que tenga algo que decir, van a escucharme", expresó la cantante.

Cabe recordar que Gloria comenzó su carrera artística siendo vocalista del grupo “Miami Sound Machine”, que lo formó junto a su esposo Emilio Estefan. Luego de unos años, la artista se lanzó como solista cosechando éxitos tras éxitos hasta el día de hoy. "Hay la libertad en este país de poder lograr cualquier sueño que tengas", dijo la cantante.

"Para mí las letras y la música ha sido algo que yo me sentaba con los discos y leía quién escribió todo, leía la letra, ¡la absorbía! Me ayudó a atravesar momentos muy difíciles. Así que como una niña músico en ese entonces, que la música de otros fue mi salvavidas en momentos difíciles con mi padre, la enfermedad. La música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomo levemente", reveló la esposa de Emilio Estefan.

De acuerdo a los datos de Billboard, Gloria Estefan ha puesto 29 canciones en el listado “Billboard Hot 100”, tres de estas "Anything for you" (1998), "Don't Wanna Lose You" (1989) y "Coming Out of the Dark" (1991) se han colocado a la cabeza de la lista. Además, 30 de sus canciones han aparecido en el ranking de “Hot Latin Songs”, entre ellas "No me vuelvo a enamorar" y "Hotel Nacional".

Estos logros, entre muchos otros que consiguió a lo largo de su trayectoria, la llevaron a convertirse en referente musical y en la primera mujer latina en entrar al Salón de la Fama.