Giselle Blondet sobre la relación entre Madison Anderson y Pepe Gámez: “ella quiere ir de a poco”

Sin lugar a dudas, una de las noticias que más repercusiones tuvo en el mundo del espectáculo en estos últimos días fue el video, donde aparecen de los más acaramelados los participantes del reality show “La Casa de los Famosos 3”, Madison Anderson y Pepe Gámez. En el material se puede ver a los famosos en un restaurante de Nueva York en una situación muy romántica, e incluso dándose un beso en la boca.

Uno de los programas especializados abordó el tema. En una de las más recientes emisiones de “La mesa caliente”, se debatió sobre la relación de Madison y Pepe, y la que tenía información de primera mano era una de sus conductoras, Giselle Blondet, quien compartió el último fin de semana con la ganadora del reality de Telemundo, el el tradicional Desfile Puertorriqueño realizado en Nueva York.

Giselle Blondet compartió con Madison Anderson el Desfile Puertorriqueño realizado el fin de semana pasado en Nueva York.

Azucena Cierco, quien estaba como conductora invitada en el programa lanzó la primera piedra. "Gigi, cuéntanos la verdad", dijo la famosa mexicana.

Así, Giselle aclaró que habló con Madison pero que no tenía la intención de contarle a nadie lo que la rubia le había dicho. "Vamos a estar bien claros, si algo no tengo es chismosa. Cuando empezó este segmento yo estaba hablando con ella porque sí es verdad que yo estuve compartiendo con Madison, que la verdad que es una chica encantadora, y conversamos sobre esto. Pero yo hablé con ella porque tal y como le dije a ella yo no tenía planificado decirle esto a nadie, sin embargo, le pregunté ante la insistencia del mundo y ella lo que me dijo fue que ella está tomando sus cosas poco a poco", comentó Blondet.

Según Giselle Blondet, Madison Anderson quiere ir de a poco en su relación con Pepe Gámez.

Asimismo, Gisselle resaltó el manejo público que tiene Madison Anderson. "Madison aprendió mucho en La casa de los famosos en el sentido de lo que significa estar en el ojo público. Y entonces me dijo que ella quiere ir poco a poco, mantener su privacidad, pero está muy contenta y muy feliz", aseguró la conductora de “La mesa caliente”.

Cabe destacar que Madison Anderson habló en una entrevista para Molusco TV sobre el video que se hizo viral, pero solo se limitó a decir que está feliz. "Yo soy una mujer súper transparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada, o sea no solamente en mis relaciones, también con mi familia", finalizó Madison.