¿Chiquis Rivera quiere ser mamá?

Chiquis Rivera está dando que hablar con su extraordinario cambio físico y no duda en mostrarse radiante y feliz a través de sus redes sociales. Más aún ahora, que está pasando por un gran momento en el plano personal con su compromiso con el fotógrafo mexicano Emilio Sánchez.

Luego de comprometerse con su novio, la cantante habló en una charla exclusiva con el medio “People en Español” sobre su deseo de convertirse en madre. Ante la pregunta de que si estaba preparada para ser mamá, la intérprete de “Abeja reina” dijo: “La verdad, lo estoy dejando en las manos de Dios. Estoy enfocada en mi hermano Johnny, siempre lo menciono porque siempre ha sido un niño muy difícil de criar", expresó la artista.

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez se comprometieron y se preparan para llegar al altar.

Es así que luego de criarlo como a un hijo, el hermano de Chiquis está construyendo su propia vida. "Ya tiene 22 años y está haciendo su vida. Me siento como libre de irme a donde yo quiera, viajar, si quiero irme de vacaciones, de gira. Me siento bien, no estoy como que sí y como que no, es lo que Dios quiera, sería muy buena mamá", reconoció la cantante.

Chiquis Rivera está atravesando por su mejor momento personal y así lo hace saber en cada encuentro que mantiene con la prensa especializada. "Hice muchos cambios, primero empezó el cambio mental, reconocer que mi relación con la comida no necesariamente era la más saludable. Yo comía si estaba triste y comía si estaba feliz y comía de más", confesó la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Chiquis Rivera luce espléndida con su espectacular cambio físico.

Cuando Chiquis se dio cuenta que la situación en la que estaba podía acarrearle serios problemas de salud, de inmediato comenzó con los cambios. "Hice un clic en mi cabeza como un estilo de vida", comentó.

Asimismo, aseguró que no dejó de comer, solo que racionalizó las porciones y cambió sus hábitos alimenticios. "Comer lo que quieras, en porciones y es mejor comer más proteína, más verduras, cosas sin tanta grasa, si comes con grasa que sea aguacate, aceite de oliva, cosas que sean grasa buena", concluyó Chiquis Rivera.