Alejandra Espinoza responde a quienes critican su extremada delgadez

Luego de estar ausente en televisión durante varias semanas, Alejandra Espinoza reapareció delante de las pantallas de Univisión, donde estuvo de invitadas en los programas “Despierta América” y “El gordo y la flaca”, donde la presentadora habló sobre la edición número 20 de los “Premios Juventud”, donde será una de las conductoras del evento.

"Estoy feliz, feliz. La primera vez que tuve la oportunidad de hacer Premios Juventud fue el año en que nació mi hijo, en el 2015, y ahora nuevamente. Y estoy aún más contenta por dónde serán porque van a ser en la isla del encanto el próximo 20 de julio. Son 20 años de Premios Juventud y de verdad es que no puedo estar más contenta", expresó con entusiasmo Alejandra.

Varios usuarios realizaron comentarios negativos sobre el cuerpo de Alejandra Espinoza.

Luego de la reaparición de Espinoza en la televisión, las redes sociales se alborotaron con comentarios sobre su extrema delgadez, e incluso algunos usuarios llegaron a ser hirientes con los mensajes que le enviaron a la también actriz.

Fue así que en una reciente sesión de preguntas y respuestas que realizó Alejandra a través de sus historias de Instagram, de inmediato salió a flote el tema de su aspecto físico. "Que estás muy delgada, ¿cuál es tu respuesta? Yo pienso que es por ejercicio y no enfermedad", escribió una de sus seguidoras.

Alejandra Espinoza respondió a las críticas.

Asimismo, Alejandra respondió a este comentario. "Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía 'para eso me levanto a las 5:00am al gym'", contestó la carismática presentadora.

"Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", finalizó la también atleta.