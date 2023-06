La verdadera historia de "Volveré", la icónica frase de Arnold Schwarzenegger en Terminator

La frase 'I´ll be back' (que en latino se traduce como 'Volveré') es una de las más emblemáticas de la película Terminator. De hecho es difícil hacer referencia a ese film sin citar ese momento de la cinta, recordando de manera inmediata al gran protagonista de la saga: el fantástico Arnold Schwarzenegger.

En dicha película, Arnold Schwarzenegger se puso bajo las órdenes del director James Cameron para interpretar a un cyborg que venía del futuro, con la misión de matar a Sarah Connor, la mujer destinada a dar a luz a uno de los soldados más importantes en la lucha contra las máquinas.

Terminator de 1984 inició una importantísima franquicia liderada por Arnold Schwarzenegger.

Lo que no muchos saben es que, durante las filmaciones de la película, el actor y el director tuvieron un fuerte cruce verbal que ahora sale a la luz. Y tiene que ver justamente con aquella icónica frase que mencionamos en la primera línea.

Con el documental Arnold de la plataforma Netflix, se reveló una anécdota alrededor de la frase 'I´ll be back' de Terminator. James Cameron contó que el actor no se sentía del todo cómodo con esa frase, y quería hacerle un cambio muy sutil. Pero esto hizo que el director se oponga firmemente.

“Durante la filmación, teníamos una escena en una estación de policía. La línea de diálogo original decía 'I´ll come back'. Desde luego que no esperábamos que ese fuera un momento muy importante. Yo lo quería mantener simple, y le pedí que simplemente dijera 'I´ll be back'”, explicó el aclamado cineasta.

Sin embargo, Arnold Schwarzenegger no estaba de acuerdo con esa línea, buscando alguna frase más mecánica sea acorde a la naturaleza robótica de su personaje. ¿Qué fue lo que sugirió? Decir “I will be back”.

Arnold Schwarzenegger y James Cameron durante las grabaciones de Terminator.

Pero ese mínimo cambio enojó a James Cameron. “¿Vos sos el guionista?” le dijo el director al actor. Ante la negativa del intérprete, el cineasta quiso dejar en claro los tantos: “Bueno, entonces no me digas cómo demonios debo escribir”.

Pasaron muchos años pero Arnold Schwarzenegger no duda en aceptar que el director tenía razón. “Se convirtió en la frase más citada no solo de esta película, sino incluso de toda la historia del cine. Y esto demuestra quien tenía razón y quien estaba equivocado”.