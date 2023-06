Este fue el llamativo mensaje de Alfredo Adame para Peso Pluma

El presentador de televisión Alfredo Adame está acostumbrado a realizar declaraciones polémicas y a opinar sobre otras personas. En este caso, la víctima fue Peso Pluma, el cantante mexicano del momento que cada vez suma más fans y no para de sacar nuevas canciones que se convierten en hits.

Ante los micrófonos de Telemundo, el protagonista de La fuerza del amor atacó al cantante de corridos tumbados y también a otros jóvenes que se hacen famosos rápidamente.

El mensaje de Alfredo Adame para Peso Pluma

Acerca de todo el fenómeno "Peso Pluma" que está generando el joven artista de Jalisco, el actor de 65 años declaró: "Peso Pluma está muy positivo para arriba, pero ya está comenzando a cometer los mismos errores de los que han subido y bajado. En estos tiempos es muy fácil que suban y bajen".

Según contó el presentador de televisión, el secreto para mantenerse famoso y no perderse rápidamente es mantener la humildad:

"Tú te das cuenta de que vienen desde muy abajo y de repente la pegan y luego se vuelven cretinos, arrogantes, soberbios y no dan entrevistas. Entonces, yo creo que a mí en mi caso eso fue una de las cosas que me favoreció, que siempre fui humilde y siempre me conservé sencillo con los pies en la tierra".

Además, Adame agregó: "Estoy de acuerdo en que entren y compitan, yo un día entré y competí, y sigo aquí. Entonces, todos los que lo hagan deben de tomar en cuenta una cosa, todavía no se inventa la pastillita para el mareo de la fama".

El intérprete de "Ella baila sola" aún no ha respondido nada sobre los comentarios del exesposo de Diana Golden, aunque tampoco se espera que lo haga ya que hace un mes había aclarado que no le interesan las peleas con la prensa.

"Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet", declaró Peso Pluma.

Las mujeres del programa La mesa caliente se rieron y comentaron acerca de los dichos de Alfredo Adame, ironizando sobre el hecho de que el actor nacido en 1958 dicho que es "muy humilde".