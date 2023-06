Así luce hoy Elizabeth, la hija de Tom Hanks que está en boca de todos

Tom Hanks es una de las grandes estrellas de Hollywood, y aunque tiene un fuerte grado de exposición todo lo referido a sus cuestiones profesionales, lo cierto es que el costado menos conocido de su vida es el lado íntimo. Hablamos de su familia, aquella que conformó a través de los años y haciendo hincapié en Elizabeth Ann Hanks, su hija mayor.

A lo largo de sus 66 años, Tom Hanks tuvo cuatro hijos producto de dos matrimonios distintos. De su relación con Samantha Lewes tuvo a Colin y Elizabeth Ann; mientras que con Rita Wilson se convirtió en padre de Chester Marlon y Truman Theodore.

Así luce hoy Elizabeth Ann Hanks, la hija de Tom Hanks.

Si bien es cierto que la mayoría de sus hijos han tenido diferentes participaciones delante de las cámaras, siendo Colin uno de los más conocidos, de quien menos se conoce su historia es de la única hija mujer que tiene.

Elizabeth Hanks tuvo un breve coqueteo con la actuación, pero en su actualidad está lejos de las cámaras y la exposición. Esto la ha diferenciado bastante de sus hermanos y el resto de la familia.

Recientemente cumplió 41 años -nació el 17 de mayo de 1982 en Los Ángeles-. De pequeña amagó con seguir los pasos de su padre, y de hecho tuvo un cameo en Forrest Gump (1994) y en ¡Eso que tu haces! (1996).

Sin embargo, este cúmulo de experiencias fueron suficientes para darse cuenta de que esa no era su pasión y poco a poco se alejó de los flashes y del cine para pasar a tener un perfil mucho más bajo y discreto, lejos de la fama de sus padres.

Actualmente, Elizabeth Hanks sigue viviendo en la ciudad californiana y logró cultivar un perfil nuevo. Con el tiempo se convirtió en escritora, bajo el pseudónimo de EA Hanks (las iniciales de su nombre completo, Elizabeth Ann).