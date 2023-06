Irreconocible: así luce Daniel Day-Lewis tras 4 años encerrado

Hay veces que las celebridades de Hollywood desaparecen debido a que el medio se encarga de eso, pero es muy difícil que suceda por voluntad de la propia estrella. Pero eso hizo Daniel Day-Lewis, que permaneció 4 años encerrado y luce irreconocible en su reciente aparición.

Daniel, actor británico de 66 años, tuvo una prolífica carrera que inició en 1979 y pasó por la televisión, el cine y el teatro. Fue él quien le dio fin a la misma hace seis años, luego de la promoción de la película Phantom Thread, o El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson, mediante un comunicado que su representante emitió a Variety.

“Sabía que era poco convencional hacer una declaración (del retiro), pero quería dibujar una línea. No quiero volver a verme absorbido por otro proyecto. Toda mi vida he hablado sobre cómo tenía que dejar de actuar y no sé por qué era diferente esta vez, pero el impulso de dejarlo se quedó en mí, se convirtió en una compulsión”, le contó luego a W Magazine.

Luego de aquella declaración, Day-Lewis se recluyó en Wicklow, un pequeño pueblo a poco más de 40 kilómetros de Dublín, Irlanda, con su familia y vivió lo más alejado de los paparazzis que pudo. Pero hace pocos días, las cámaras lo encontraron en suelo neoyorquino, aunque costó un poco reconocerlo.

Se dejó el pelo largo, estaba vestido con un conjunto deportivo de color azul, zapatillas, gorra y lentes, una imagen totalmente alejada a la que el medio estaba acostumbrado de él. Una vez que las cámaras se percataron de que era él, tomaron las instantáneas.

Si bien Daniel no huyó de ellas, tampoco posó para las mismas, sino que siguió en lo suyo, de la mano de su esposa, la directora Rebecca Miller, paseando por el West Village de Nueva York. Esta aparición fue totalmente inesperada, y todo lo mencionado anteriormente hizo que sea aún más impactante.

No emitió ninguna declaración acerca de su futuro profesional, y tiene sentido, siendo consecuente con lo que se contó anteriormente. Lejos del glamour que mostraba en los eventos y alfombras rojas, la simpleza y naturalidad con la que se lo vio denota lo lejos que está de las luces de la fama.

Por supuesto, es incierto lo que hará de ahora en adelante, incluso por fuera de la actuación, pero haber visto a Daniel Day-Lewis después de casi seis años, aunque luce casi irreconocible, es algo que genera interés en el medio.