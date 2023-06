A dos meses de su muerte, Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa

A dos meses de la muerte de Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia, lo recordó a través de sus redes sociales con un conmovedor video y unas palabras que demuestran lo mucho que lo extraña, al punto de hacerla llorar al ver esas imágenes.

Cabe recordar que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el pasado 9 de abril a los 27 años de edad. Es por ello que al cumplirse dos meses de la partida del joven cantante, su madre lo homenajeó con un video donde muestra varias etapas de la vida de su hijo, donde aparecen personas importantes que compartieron con él.

Se cumplieron dos meses de la inesperada muerte de Julián Figueroa.

Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa

Sin lugar a dudas la pérdida de su hijo ha entristecido de sobre manera a Maribel Guardia, quien a pesar de todo sigue tratando de reponerse, recordando a Julián con este emotivo homenaje. "¿CÓMO EXPLICAR QUE NO ES UN SIMPLE VÍDEO? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia", comienza el escrito de Maribel.

"Gracias por los recuerdos, por los besos, las sonrisas, por toda la luz y el amor que dejas en mi vida. Te amaré por siempre. Y no te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda De Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños, muero por abrazarte, soy muy egoísta mi niño De Dios (2 meses sin ti ??) @julian_f.f", finalizó la actriz y cantante. Cabe destacar que el video que compartió la dolida madre está musicalizado con la canción “Cómo olvidar”, interpretada por Julián Figueroa.

Maribel Guardia rindió homenaje a su hijo Julián Figueroa.

Como era de esperarse, Maribel recibió numerosas demostraciones de apoyo y cariño de amigos y colegas. "Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo es imposible no brotar las lágrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos Ami, no hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón solo pido por tu fuerza", fue el comentario de Aracely Arámbula.

Por su parte, Ime Garza, viuda de Julián Figueroa también escribió unas bonitas palabras. "Él ya está feliz en un lugar más bonito, te quiero mucho tía, fuiste la mejor mamá que pudo tener y por eso te amaba tanto, era capaz de hacer lo que fuera por defenderte y que estuvieras bien, le dolería mucho verte sufrir, tienes que ser fuerte por él, pase lo que pase siempre va a estar contigo", expresó la nuera de Maribel Guardia.