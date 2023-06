Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, habló de su cambio de género a mujer

Camilo Blanes, el hijo del cantante Camilo Sesto, ha estado envuelto en varias polémicas. Al morir su padre, se convirtió en único heredero de la fortuna que dejó el artista y con el paso del tiempo comenzó a abusar del alcohol y otras sustancias que incluso lo llevaron a protagonizar un accidente por el que fue hospitalizado con riesgo de muerte. Hace unos meses, reapareció públicamente mostrándose afeminado por lo que volvió a casar revuelo en las redes sociales.

Luego, se dio a conocer que el hijo de Camilo Sesto estaba en tratamiento para cambiarse de género a mujer, así como también de nombre pidiendo que lo llamaran Sheila Devil. Ahora, Camilo Blanes rompió el silencio y habló por primera vez de esta situación. "Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", expresó Camilo Blanes al medio “Europa Press”.

Camilo Blanes ahora se hace llamar Sheila Devil.

"Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer. Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba", señaló Blanes.

Camilo Blanes fue el único heredero de la fortuna que dejó su padre Camilo Sesto.

El primogénito de Camilo Sesto aclaró que este proceso de autodescubrimiento y transición es algo que solo le compete a él por tratarse de algo muy personal. "Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar pegados todos?", dijo Camilo Blanes

Asimismo, mucho se ha hablado de la relación que mantiene con su madre Lourdes Ornelas, por lo que Blanes dejó en claro que no existe ningún conflicto entre ellos. "Con mi madre ya hablamos. Hablamos mucho. La amo a mi madre ¿Tú ves odio en mi corazón? No tengo odio en mi corazón y no lo he tenido nunca", finalizó Blanes.