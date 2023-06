A una semana de haberse estrenado, “La Casa de los Famosos México” está dando mucho que hablar debido a que sus participantes no han tenido reparos de hablar de sus intimidades desde el comienzo del programa. Ahora, el que arrojó unas polémicas declaraciones fue el actor Sergio Mayer, quien se refirió a la relación que tuvo su esposa Issabela Camil con Luis Miguel.

Fue así que, mientras Mayer mantenía una conversación con sus demás compañeros de elenco del reality show, fue cuestionado sobre el noviazgo que tuvo su esposa con el intérprete de “La incondicional”.

Sergio Mayer e Issabela Camil formaron una hermosa familia.

Sergio Mayer habló de la relación que tuvo su esposa con Luis Miguel

Durante las conversaciones que estaban manteniendo los participantes de “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara recordó cuando Luis Miguel había confesado que Issabela Camil había sido el amor de su vida. Inmediatamente, todos centraron su atención hacia Sergio Mayer, quien es el actual esposo de la modelo. "Era el amor de su vida. Ella (Issabela Camil) de él (Luis Miguel)", dijo Wendy Guevara.

En ese preciso momento, Poncho de Nigris se metió en la conversación y burlándose de Sergio Mayer lo acusó de haber terminado con un hermoso noviazgo. Sin embargo, le pidió al actor que brindara su versión de los hechos. "Fuiste a cag… la relación. Luis Miguel ya está en otro nivel", respondió Poncho de Nigris.

Luis Miguel e Issabela Camil, la esposa de Sergio Mayer, fueron novios en su juventud.

Para finalizar con la polémica, Sergio aseguró que no vivió el romance de su esposa con “El Sol” y que el intérprete siempre estuvo a otro nivel. "No puedo decirte la verdad, yo no lo viví. Luis Miguel siempre ha estado en otro nivel como cantante", señaló Sergio Mayer.

La relación entre Luis Miguel e Issabela Camil

Cabe recordar que hace muchos años atrás Luis Miguel e Isabella Camil fueron novios. El romance fue tan intenso mientras duró que en una entrevista “El Sol” dijo que la hermana de Jaime Camil fue el amor de su vida, declaraciones que sus compañeros recordaron a Sergio dentro de la Casa.

Sin embargo, el tiempo pasó e Issabela y Mayer comenzaron una relación amorosa que tuvo un final feliz ya que conformaron una hermosa familia.