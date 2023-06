Laura Bozzo sufre una fuerte caída

La conductora Laura Bozzo se ha ausentado por estos días de los sets de grabación y esa era una incógnita para todos sus fans. Ahora, la peruana ha compartido en sus redes sociales una fotografía con la que respondió a todos los interrogantes. El motivo de su ausencia se debe a que sufrió una fuerte caída en la que se lastimó el rostro.

Laura Bozzo mostró en sus redes sociales como quedó su rostro tras sufrir una fuerte caída.

La comunicadora utilizó su cuenta de Twitter para publicar una imagen donde muestra su rostro con un moretón en el ojo y deja un preocupante mensaje. "Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí", comienza escribiendo Laura.

Laura Bozzo reconoció que padece de ansiedad y depresión.

No es la primera vez que Bozzo reconoce que sufre de ansiedad, sin embargo, con la foto que publicó y las palabras que escribió, la presentadora disparó las alarmas ya que confirma que no estaría pasando por un buen momento personal. Asimismo, aseguró que es fuerte para defender a los demás, pero no lo es tanto para defenderse a ella misma. "Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí. Pero Dios me cuida", finaliza su mensaje.

Como era de esperarse, Laura Bozzo recibió numerosos comentarios de apoyo y cariño de parte de sus fieles seguidores, quienes se pusieron a su disposición para hacerle llegar todo tipo de ayuda que necesite la conductora en este delicado momento por el que está atravesando.