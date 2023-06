Anuel AA ironiza: “me siento como Shakira, empoderada”

Luego de que su exesposa y madre de su hija Yailin “la más viral” haya lanzado su último sencillo “Narcisista” donde arremete contra él, Anuel AA sorprendió a todos y publicó en sus redes sociales una foto suya donde aparece mostrando el dedo del medio de ambas manos con un irónico mensaje. "Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA", escribió el reguetonero en su cuenta oficial de Instagram.

Ante esta publicación del representante del género urbano, los usuarios reaccionaron dejando sus opiniones con respecto a este polémico posteo. "Claramente sabemos para quien es", "la domi le dio donde le dolió", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar al trapero puertorriqueño refiriéndose a Yailin.

Yailin dedicó su último sencillo "Narcisista" a su ex Anuel AA.

Asimismo, Anuel AA subió a sus historias de Instagram un video donde se lo ve cantando un fragmento de la canción que lanzó Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap. "Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", se escucha cantar al papá de Cattleya.

La imagen que compartió Anuel AA en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que Yailin no es la única ex de Anuel que ha lazando un tema con estas características, Hace unos meses, otra ex pareja del trapero, Karol G, se unió a Shakira para presentar “TQG”, donde las cantantes hablan de sus exparejas con versos cargados de empoderamiento femenino.

Karol G ya le había dedicado unas palabras a Anuel AA en "TQG".

Asimismo, es de recordar que el propio Anuel AA, luego de su separación de Yailin, pidió a sus fans que apoyen la carrera de la dominicana. "Esa es la madre de mi hija. Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande", había dicho el puertorriqueño en una transmisión en vivo en Instagram.

Así como causó revuelo el tema “Narcisista” que lanzó, las recientemente declaraciones de Yailin en los “Premios Heat 2023” han sacudido las redes, ya que envió un poderoso mensaje a las madres solteras. "Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelantes", sentenció Yailin ante los medios de comunicación.