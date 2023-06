¿Madonna rejuveneció? Mira su nuevo video en una famosa red social

Parece que a Madonna no le pasan los años. La diva le sigue mostrando a todos sus seguidores que sabe muy bien como mover el cuerpo y ha dado fe de ello al subir un video de TikTok donde se la ve realizando una pequeña coreografía al ritmo de "La Rebelión" de Joe Arroyo.

La cantante estadounidense Madonna nunca falla en dar de que hablar con sus publicaciones en redes sociales y, aunque últimamente venía encabezando los titulares de varios medios por sus atrevidas imágenes y provocativos comentarios, ahora se ha vuelto la sensación del momento gracias a sus dotes como bailarina de salsa.

A sus 64 años, Madonna sigue siendo tendencia.

La intérprete de éxitos como "Material Girl" y "Like a virgin", entre tantos otros, recurrió a una de las plataformas digitales más concurridas de todos los tiempos, TikTok, para compartir un inesperado video donde su talento con el género tropical quedó al descubierto.

Madonna y su video viral donde baila salsa al ritmo de un clásico caribeño

En este breve clip de la plataforma interactiva que prefiere la mayoría de los adolescentes se puede apreciar a Madonna acompañada de un bailarín con quien ejecuta una breve coreografía desde la intimidad del baño de su casa, con la finalidad de sumarse a la tendencia de esta red social.

Para esta ocasión, Madonna movió sus caderas al ritmo del tema "La Rebelión" de Joe Arroyo y no tuvo miedo de sucumbir ante pasos más complejos. Tal fue el caso de unas vueltas múltiples que dio sin ningún problema y una ligera carga que demostró al público que está más activa que nunca.

“Madonna tiene buen gusto, la salsa hispana, la salsa Colombiana es muy bonita!”, “El TikTok que no sabía que necesitaba”, “Madonna nunca decepciona”, “La reina is back” y “¿Para cuándo una rolita en este género?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video.

Una breve biografía de Madonna

Madonna Louise Veronica Ciccone, conocida artísticamente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Míchigan.

Madonna es la indiscutida "reina del pop", lleva más de 40 años de carrera.

La reina del pop creció en una familia católica italiana y desde muy joven mostró interés por la música y el baile. Después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir su carrera en el mundo del espectáculo.

En 1983 lanzó su álbum debut homónimo que incluía los exitosos sencillos "Holiday" y "Lucky Star". Desde entonces, ha lanzado numerosos álbumes e icónicas canciones, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Algunas de sus discografías más populares incluyen Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray of Light.

A lo largo de su carrera, Madonna ha sido reconocida por su estilo innovador y controvertido, así como por su habilidad para reinventarse constantemente. Es una imponente figura influyente en la música pop y ha desafiado las normas de género y sexualidad en su música e imagen pública.

Con su estilo icónico y su influencia duradera, esta increíble artista ha dejado una huella significativa en la cultura pop y sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento.