Lewis Hamilton y Shakira comparten videos parecidos en sus redes sociales

Shakira y Lewis Hamilton siguen en el ojo del huracán desde que se los haya visto cenando juntos y dando un paseo en barco en Miami. Asimismo, coincidieron en el Gran Premio de España, y cada vez son más fuertes las especulaciones que surgen sobre una posible relación amorosa que estarían comenzando la cantante y el piloto de Fórmula 1.

Todos estos encuentros entre ambas personalidades han hecho sonar las alarmas de todo el ámbito deportivo y artístico, que siguen con atención cada paso que dan la colombiana y el británico. Es por ello que no pasó desapercibido lo que hizo Hamilton. El corredor publicó en sus redes sociales un video exactamente igual a uno que había compartido la cantante.

En uno de sus encuentros, Shakira y Lewis Hamilton salieron a navegar en barco.

Las imágenes que muestra el material son idénticas a las que muestra el video posteado por la ex de Gerard Piqué. Están haciendo surf, en el mar, siguiendo a lo pareciera ser una lancha. Es por ello que los fanáticos ya especulan sobre un posible romance que podría estar por concretarse. "Todo coincide", escribió uno de los seguidores de ambos.

Shakira y Lewis Hamilton ya compartieron varios encuentros.

El video que compartió Lewis Hamilton

Hace unos días, Shakira compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la ve surfeando, una de sus pasiones a parte de la música. Se encontraba en Miami donde a falta de olas recurrió a unas creadas desde lo que parece ser una lancha, con las cuales la cantante demostró su destreza en este deporte.

Poco tiempo después, Lewis Hamilton levantó un video en la misma red social, que era exactamente igual al de la colombiana, donde Hamilton es el que en esta oportunidad, muestra sus habilidades para el surf.

"Casi verano", escribió el piloto de Fórmula 1 junto al video que es exactamente igual al de Shakira. Pero eso no es todo, hay algo que no pasó desapercibido para los fans y que podría tener un significado especial. "La misma tabla de surf", "¿Será estaban los dos?", "Háganlo oficial ya", "Tiene el 'like' de Shaki", fueron algunos de los comentarios de los fans. Lo cierto es que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado aún sobre las especulaciones que se tejen alrededor de sus encuentros.