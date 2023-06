Esta es la increíble mansión por la que Rod Stewart pide más de $50,000,000

El cantante británico Rod Stewart está en proceso de cambios y lo ha demostrado con su última decisión. A sus 78 años, optó por tomar nuevos rumbos en su vida y por ello puso a la venta su espectacular mansión de Beverly Hills por la que pide 70.000.000 de dólares.

La residencia, construida en 1993 por Richard Landry y a petición expresa del cantante, está a la venta y lista para sus nuevos habitantes. El lote fue adquirido por la estrella de la música en el año 1991 por 12.000.000 de dólares.

Entrada de la majestuosa mansión de Rod Stewart en Beverly Hills.

De acuerdo a la ficha técnica difundida por varios medios especializados en bienes raíces de California, la mansión de Rod Stewart cuenta con una extensión de 2700 metros cuadrados, tiene 13 habitaciones y 19 baños, una inmensa residencia que ya le queda grande al artista.

La casa de estilo inglés se completa con un vestíbulo, una cocina, un antecomedor y comedor, una sala de estar, una principal, una sala de televisión, una biblioteca, un bar, balcones, cuarto de lavado, garaje para cinco carros, entre otras habitaciones.

El exterior de casi 13.000 metros cuadrados goza de terraza, extensas áreas verdes, una casa para huéspedes de 450 metros cuadrados, varias fuentes, una hoguera, una cocina exterior, una piscina con su respectiva zona de spa, un jacuzzi, una cancha de soccer, una de tenis, entre otras amenidades.

¿Quién es Rod Stewart?

Rod Stewart, cuyo nombre completo es Roderick David Stewart, es un cantante, compositor y músico británico. Nació el 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra.

Stewart comenzó su carrera musical a finales de la década de 1960 como cantante de la banda de rock The Jeff Beck Group, y posteriormente se unió a la banda Faces. Sin embargo, fue en su carrera en solitario donde alcanzó el mayor éxito y reconocimiento.

En la década de 1970 lanzó una serie de álbumes exitosos que lo catapultaron a la fama internacional. Producciones como Every Picture Tells a Story, Gasoline Alley y Atlantic Crossing le valieron elogios de la crítica y varios sencillos exitosos, incluyendo "Maggie May", "You Wear It Well" y "Sailing".

A lo largo de su carrera, Rod Stewart ha experimentado con diversos géneros musicales, desde el rock y el folk hasta el pop y el rhythm and blues. Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Stewart continúa activo en la música y ha seguido lanzando álbumes a lo largo de las décadas. Su longevidad y éxito sostenido lo han convertido en un ícono del pop y del rock, y su legado musical perdura en la industria de la música.