El regreso a la televisión de Rashel Díaz

La empresaria Rashel Díaz ha sabido alcanzar el éxito con sus múltiples conferencias dictadas en solitario o junto a su esposo Carlos García, donde trasmite a las personas que asisten a ellas el amor propio y el alto autoestima que deben tener para conseguir cumplir los objetivos que se trazan. Asimismo, la cubana estrenó la semana pasada su podcast llamado “De menos a más con Rashel Díaz”.

Rashel Díaz se ha convertido en una exitosa motivadora y conferencista.

En una entrevista exclusiva para el medio “People en Español”, Rashel Díaz dijo que no depende de ella su vuelta a la televisión. "No diría jamás regreso a la televisión, gran parte de mi vida representó mi crecimiento en todos los aspectos, disfruté en todos los aspectos, disfrute mi etapa. Todo depende de lo que Dios me vaya mostrando, creo que solamente Dios sabe, he tenido propuestas en el pasado, sin embargo, no estaban alineadas con lo que yo quería hacer", dijo Díaz.

Rashel Díaz dijo que su vuelta a la televisión depende de Dios.

Sin embargo, la ex presentadora de televisión no descartó la posibilidad de volver frente a las cámaras. "Si en un momento determinado hay un proyecto que va enlazado por esos pasos y que Dios me lo marca, no dudes que ahí me verás. Amo cada oportunidad y siento gratitud por lo que aprendí en ese medio, si Dios me quiere ahí de nuevo ahí estaré y obedeceré con el amor del mundo", expresó la cubana.

"A veces no es que sea una mala propuesta o una mala oferta porque no va con tu camino, hasta ahora las que me han llegado Dios no me ha mostrado que es hacia donde deba ir. Yo soy feliz teniendo esa libertad para servirle", finalizó Rashel Díaz.