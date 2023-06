El conductor Carlos Adyan presentó públicamente a su novio: “por momentos dudé en hacerlo, me decían que afectaría a mi trabajo”

La semana pasada, el experto en moda Carlos Adyan decidió presentar públicamente a su novio, el vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica Carlos Quintanilla, aclarando que es el “amor de su vida”. "Es mi pareja y andamos felices", dijo el presentador en una entrevista.

Debido al anuncio del conductor puertorriqueño, surgieron numerosos comentarios negativos atacando a Adyan por haber aclarado su situación sentimental, sin embargo, no se quedó callado y contestó a sus detractores. Así mismo, Carlos compartió algunas fotografías de sus vacaciones en Francia con su pareja.

Carlos Adyan y su novio disfrutaron de unas placenteras vacaciones en París.

Carlos Adyan confesó que fue difícil hablar de su relación amorosa ya que hay personas que no respetan los gustos de los demás. "Cuando me decían por qué no hablas de tu vida personal públicamente, les decía lo mismo: 'Yo me siento igual que el resto del mundo, decir lo que soy a nivel personal públicamente no hará ninguna diferencia, pero el día que consiga a la persona con quien quiero compartir mi vida mi gente lo sabrá'. Hoy es un hecho", escribió el puertorriqueño junto a una imagen frente a la Torre Eiffel que compartió en su cuenta de Instagram.

Carlos Adyan es una de las figuras de la cadena Telemundo.

"Por un momento dudé hacerlo, me decían 'te afectará en tu trabajo, las marcas y la gente no te verán igual', pero entendí que mi vida personal no cambiaría mi profesionalismo y mucho menos mi preparación y deseo de superarme", reveló Carlos Adyan.

Cabe remarcar que el presentador puertorriqueño es una de las figuras importantes que tiene la cadena Telemundo. "Comprendí que no todo el mundo estaría feliz pero con que nosotros lo fuéramos era suficiente y que nada compensaría lo que realmente importa en la vida: ser feliz, formar una familia y compartir con quienes amas. Si Andy Cohen, Ellen DeGeneres y Anderson Cooper lo hicieron, no debe haber temor”, expresó el Carlos Adyan.