Así será la participación de Lucía Méndez en “La Casa de los Famosos México”

Cada vez está más cerca el estreno del reality show “La Casa de los Famosos México”, la nueva apuesta de TelevisaUnivision. Y es que el próximo domingo 4 de junio, un grupo de celebridades ingresarán a la casa donde permanecerán conviviendo algunos meses bajo la atenta mirada del público que podrá observarlos durante las 24 horas del día. Las estrellas que ya han confirmado su presencia en esta nueva producción son el conductor y actor mexicano Paul Stanley, la conductora cubana Raquel Bigorra, el joven cantante y actor mexicanos Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor televisivo Juan Osorio, y la influencer transexual Wendy Guevara.

La versión mexicana del exitoso reality contará con la conducción de Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, pero el as bajo la manga será la participación de la primera actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, protagonista de exitosas telenovelas.

El martes pasado, en la rueda de prensa donde presentó su nuevo disco llamado “Por amor a México”, Méndez aprovechó para hablar de su participación en el polémico show. "El 11 voy a entrar a La casa de los famosos, del 11 al 17 o 18, voy a estar 8 días en La casa de los famosos porque después tengo compromisos con el disco, estoy preparando ya mi nuevo espectáculo, que se va a llamar 'Por amor a México', y ya tenemos otros compromisos, pero voy a estar ahí 7 días en La casa de los famosos", anunció la cantante.

La actriz, sin embargo, no entrará a la casa como concursante. "¿Y ya estás lista para compartir hasta el baño?", le preguntó uno de los reporteros, pero Méndez no convivirá con el resto de las celebridades.

Lucía reveló cuál será su aporte en la producción de TelevisaUnivision. "No, cómo crees. No, adentro no, me muero de miedo. No, no, no. Mi participación va a ser analizar, ver y ser muy realista, así va a ser mi participación", aclaró la reconocida actriz.

La actriz aseguró que nunca entraría a la casa como concursante. "Hay que tener mucho valor para estar en ese tipo de formatos", señaló. "¿Qué te da miedo?", le preguntó otro reportero. "Que soy aire, soy libre como el viento, me asfixio. A mí me da mucho miedo el encierro. Mejor soy jurado, mejor opino muy humildemente", reconoció Lucía Méndez.