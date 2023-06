Adamari López habló de sus planes profesionales para el futuro

La carismática conductora Adamari López brindó una entrevista al portal “People en Español” donde habló de sus planes profesionales para el futuro. Tras su salida de Telemundo, la puertorriqueña reflexionó sobre el momento que está atravesando y los deseos que tiene mirando hacia adelante. "En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional. Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido", expresó la presentadora.

Adamari estuvo durante los últimos 11 años desempeñando varias actividades en la cadena televisiva Telemundo, principalmente en la conducción del programa “Hoy día”, pero además, como jueza del reality show, “¡Así se baila!” y el certamen de “Mis Universo”, entre otras.

Asimismo, es sabido que la ex de Toni Costa es muy activa en sus redes sociales, donde entre tantas otras cosas que comparte habitualmente muestra sus rutinas de entrenamiento que la mantienen saludable. "Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago", dijo la también actriz.

Adamari también se refirió a la relación que tiene con su entorno más cercano. "Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad. Me gusta meditar, conversar y aprender diferentes técnicas y recursos para tener mi salud óptima. No le tengo miedo a estar en contacto con mis emociones y eso siento me permite estar fuerte", comentó López.

La protagonista de exitosas telenovelas como “Bajo las riendas del amor”, “Alma de hierro” y “Amigas y rivales” había expresado su deseo de volver a la actuación. "Me encantaría alguna serie, quizás una película", dijo Adamari a “People en Español” en abril pasado.

Lo cierto es que, desde su salida de Telemundo, la conductora ha disfrutado al máximo cada momento que se le presentó, y por sobre todo, de su pequeña hija Alaïa, quien ha sido su fiel compañera de viaje y aventuras durante los últimos meses.

Justamente, López compartió recientemente en su cuenta de Instagram, un video en donde reflexiona mientras se la ve caminando por la playa. "Lista para comenzar una nueva semana llena de oportunidades y nuevas aventuras", expresó Adamari con el positivismo que la caracteriza.