Qué dijo Jennifer Lopez tras la confesión sexual de Gwyneth Paltrow sobre Ben Affleck

Ben Affleck viene sumergido en el centro de todas las miradas luego de las picantes declaraciones que hizo su ex Gwyneth Paltrow sobre su lado más íntimo. Ahora, tras tremendos elogios por la actriz, su esposa y estrella Jennifer Lopez fue consultada al respecto.

A principios de esta semana, Gwyneth Paltrow fue consultada sobre su relación con Ben Affleck y dijo que era técnicamente excelente en el plano sexual, una declaración que no pasó para nada desapercibida.

“Con Brad (Pitt) había mucha química, como la del amor de tu vida en ese momento, y luego Ben (Affleck) era técnicamente excelente”, dijo la actriz de Iron Man a través de un divertido juego de comparaciones que le propusieron hacer refiriéndose a dos de sus ex más famosos.

Ante esta situación, Jennifer Lopez no quiso entrar en el mismo territorio y contar cuestiones íntimas, intentando no hablar de las habilidades de su esposo en la cama y llevar la conversación hacia otro rumbo.

Lo cierto es que la intérprete de On the floor no habló de la etapa más sexual de su pareja y decidió resaltar sus habilidades como padre. Sobre esto habló en una reciente entrevista con The View.

"Es un padre increíble. Me hace llorar. Honestamente, es el mejor padre que he visto. Me enseña incluso hasta cómo interactuar con los niños", dijo la Diva del Bronx mientras se encontraba promocionando su nueva película de Netflix, The mother.

Recordemos que Jennifer Lopez y Ben Affleck forman hoy una familia ensamblada que está compuesta por cinco hijos, fruto de los matrimonios anteriores que tuvieron. La cantante tiene a los mellizos Max y Emme Muñiz, mientras que el actor es padre de Violet, Samuel y Seraphina.

La multifacética artista de 53 años confesó que su esposo está "muy en sintonía". Y agregó que "es un tipo tan brillante de todos modos, ha aprendido muchas cosas". "Puedes decir cuándo tuvo a sus hijos, leyó todos los libros y todo lo que podrías aprender sobre los niños, y lo aplica", sentenció con otro gran halago.