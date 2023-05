El increíble mensaje de Thalia para sus seguidores: ¡no te lo vas a querer perder!

Thalia fue parte del evento homenaje de Billboard a las mujeres latinas en la música el pasado 6 de mayo en el auditorio Watsco de la ciudad de Miami.

Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo y Thalia recibieron premios especiales y fueron parte de una noche hermosa junto a Shakira, quien acaba de mudarse a la ciudad hace tan solo unas semanas.

La cantante, actriz y empresaria mexicana fue reconocida con el premio Poderosa Global en la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

¿Y a qué se debe esto?

Sin dudas porque es un referente en el pop mexicano. Sus contribuciones indelebles en el campo de la música latina a lo largo de más de tres décadas (comenzando como estrella infantil con Timbiriche), han sido razones suficientes para recibir este premio.

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin Español, se sentó con la estrella internacional en una animada charla previa al evento en la que Thalía expresó su gratitud por el reconocimiento que recibiría esa semana.

La artista expresó:

“Me siento orgullosa. Me siento honrada. Me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa”

Las dos mujeres también conversaron sobre el hecho de que Thalia ha sido una gran defensora del avance de las mujeres latinas en la industria, especialmente de talentos emergentes.

“Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo, como una necesidad”, mencionó Thalia. “En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien, yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Y sobre todo de artistas jóvenes, van en contra de muchos prejuicios, y de la industria que la dominan los hombres. Es importante que haya otra mujer respaldando, que no se sientan solas”. En sus más de tres décadas de carrera, la artista mexicana ha sido una gran influencia para las mujeres latinas que brillan en la música.

¿Cuál fue el mensaje motivador de Thalía a sus seguidores?

La vivaz cantante, actriz y empresaria nacida en Ciudad de México se mostró muy emocionada al recibir el premio otorgado por Billboard y no solo agradeció su homenaje, sino que también invitó a todas las mujeres con "ovarios" que estaban reunidas en la gala a seguir peleando por sus sueños y a no escuchar a aquellos que las intentan detener.

A sus 51 años demostró que está más viva y fuerte que nunca.

Mujeres Latinas en la Música es el primer evento de su tipo en la música latina que celebra a artistas, ejecutivas y recreativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, inclusión y paridad de género en la industria de la música.