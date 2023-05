Brendan Fraser reveló el motivo por el que no tomó nuevos proyectos luego de su papel en The Whale

Brendan Fraser era uno de los actores preferidos de la industria en los años ‘90 y en los 2000 con papeles estelares como en La Momia o George de la selva. Sin embargo, luego de estas interpretaciones, desapareció por varios años de la gran pantalla y su ausencia se hizo más notable cuando un día se anunció su regreso en la piel de Charlie, el personaje principal de The Whale. Luego de este film tan emotivo, la historia de su vida y su carrera volvió a dar un giro radical convirtiéndolo en el mejor actor de la Academia con mucha proyección para el futuro, sin embargo, él no está tan seguro de continuar en el cine y reveló sus razones.

The Whale, dirigida por Darren Aronofsky donde Brendan Fraser le presta el cuerpo a Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida que alcanza más de 200 kilos y busca reconectar con su hija adolescente a la que no ve hace 8 años. Él logra restablecer el vínculo mediante una oferta difícil de rechazar por parte de la joven que es personificada por Sadie Sink.

The Whale le valió a Brendan Fraser el Oscar a Mejor Actor y lo puso nuevamente en el centro de la escena de Hollywood donde lo aguardan dos proyectos más: Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, junto con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que llegará en octubre de este año y Brothers, una comedia de Max Barbakow donde también participan Josh Brolin, Peter Dinklage y Glenn Close. Como verán en ambos casos estamos hablando de elencos excepcionales.

Durante el Festival Internacional de Cine de Greenwich, Brendan Fraser habló sobre la negativa a retomar su carrera profesional en el corto plazo más allá de los dos proyectos que les mencionamos con anterioridad. En ese sentido, el talentoso intérprete dijo lo siguiente: “En este momento no tengo nada”, remarcó y agregó: “Realmente estoy siendo exigente ahora mismo”, razón por la cual seguramente tendremos que esperar un tiempo para verlo en acción luego de los 2 films a los que ya se había comprometido previamente.

Luego de su interpretación de Charlie en The Whale, Brendan Fraser no volvió a aceptar otro gran papel para el cine.

Brendan Fraser aseguró sobre el futuro de su carrera profesional: “Este puede ser un verano largo”, y ahora sabemos que el motivo pasa por una decisión personal del actor que no está seguro sobre qué nuevos papeles quiere interpretar luego de prestarle el cuerpo a un proyecto tan emocional como The Whale donde se involucró de una manera que trascendió la pantalla grande dejando un mensaje para todos aquellos que disfrutaron de su performance como Charlie.