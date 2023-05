La razón por la que Drew Barrymore no conducirá la entrega de los MTV Movie & TV Awards

Drew Barrymore muestra solidaridad con los guionistas de Hollywood en apoyo a la huelga que se está sucediendo en esos días. La actriz emitió un comunicado en el que informó que no asistirá a la entrega de los MTV Movie & TV Awards, lo que significa que no cumplirá con su función de conductora del evento.

Desde hace casi dos meses se dio a conocer que la actriz Drew Barrymore sería la conductora en la entrega de los MTV Movie & TV Awards de este año, pero a través de un comunicado personal de la actriz, se informó que no asistirá al evento que se transmitirá el próximo 7 de mayo. ¿La razón? Una muestra de apoyo y solidaridad con los guionistas de Hollywood que actualmente se encuentran en huelga.

La actriz de 48 años, ganadora de este premio en tres ocasiones, anunció que verá el show desde su casa, pero el año próximo estará presente como conductora de este famoso y tradicional evento televisivo que celebra la mejor música y cine de Hollywood.

Estas fueron las palabras de la actriz en el comunicado:

“He escuchado a los guionistas y, para mostrar que realmente los respeto, no seré la conductora en vivo de los MTV Movie & TV Awards, en solidaridad con la huelga. Todo lo que celebramos y honramos en las películas y la televisión nace de su creación. Y hasta que se llegue a una solución, optó por esperar, pero estaré viendo (el show) desde casa y espero que me acompañen. Agradezco a MTV, quienes realmente han sido algunos de los mejores compañeros con los que he trabajado. Y no puedo esperar para ser parte de esto el año próximo, cuando realmente pueda celebrar todo lo que ha creado MTV: un show que permite a los fans elegir quién gana los premios, y que es realmente inclusivo”.

Este año la entrega de los MTV Movie & TV Awards no contará con la tradicional alfombra roja y, aunque Drew no asistirá, se transmitirán sketches en los que ella aparece y que fueron previamente grabados para la ocasión.

Por su parte, Bruce Gillmer, el productor ejecutivo de la premiación, dijo que respeta y comprende la decisión de la actriz y que estaría encantado de que Drew Barrymore conduzca el show del próximo año.

“No es una sorpresa que ella se muestra solidaria con los guionistas, a quienes tenemos pleno respeto. Ella tiene todo nuestro apoyo, no estará con nosotros en vivo para el programa y esencialmente nos quedaremos sin conductora”, estas fueron las palabras de Bruce.

¿Por qué los guionistas de Hollywood están en huelga?

El pasado 2 de mayo, los guionistas de Hollywood anunciaron que entraron en huelga debido a que se rompieron las conversaciones con los principales estudios sobre sus salarios. Es por esa razón que 11.000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se encuentran sin trabajar.

En esta ocasión, se enfrentan a la Alianza de Productores de Cine y Televisión que representan a Amazon, Disney, Netflix y Paramount. Los mismos reclaman aumentos salariales y una mayor participación en las ganancias de las películas y series que se reproducen vía streaming.