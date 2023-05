La confesión más dura de Michael Fox

Pasaron más de 30 años desde que Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y, si bien atravesó momentos duros y pudo volver a trabajar, tuvo la confesión más dura que podía decir.



Y es que fue en 1991 que recibió el diagnóstico, a sus jóvenes 30 años y con la estela de fama que le dejó la trilogía de Volver al Futuro. Tuvo que esforzarse mucho para retomar su carrera profesional, pero más tuvo que hacerlo para aprender a convivir con tal enfermedad.



Pasó por muchos estados antes de volver a la actuación, la depresión lo golpeó duro pero pudo reponerse para luego volver a actuar en televisión y hasta en el cine, poniéndole la voz a Stuart Little.

Sin embargo, en una entrevista que recientemente se emitió en CBS Sunday Morning, Michael tuvo declaraciones un tanto negativas acerca de su salud.



“Mi vida está configurada para que el Parkinson venga conmigo, si ha de ser así. El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor”, expresó.



Continuando con su reflexión y rememorando la cirugía de médula espinal a la que debió someterse por un tumor, hizo una confesión respecto a su expectativa de vida restante: “Uno no se muere de Parkinson, uno se muere con el Parkinson. Yo he estado pensando en la mortalidad, y sé que no voy a llegar a los ochenta años”.







Pero no fue la única operación, ya que también sufrió fracturas en ambos brazos y en un pómulo, pero ninguna dolió más que la muerte de su madre a sus 92 años, el pasado septiembre de 2022. “Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”, dijo Fox, demostrando que aún así se puede ver las cosas bonitas de la vida.



Es que para su fortuna, Michael Fox relató que su esposa, Tracy Pollan, y sus cuatro hijos, de entre 33 y 21 años, han sido un gran apoyo para el y confesó que estos “nunca me han conocido sin Parkinson. Nunca han conocido otra cosa”.