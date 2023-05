Así fue que Raúl Velasco le cambió la vida a Marco Antonio Regil

Marco Antonio Regil es una de las estrellas más reconocidas de la televisión mexicana, y todo el éxito que en la actualidad disfruta se lo debe al polémico conductor Raúl Velasco, ya que el titular de “Siempre en Domingo” fue fundamental para que la carrera del presentador despegara.

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, Regil habló de todo un poco, de su vida personal y también de lo difícil que le resultó su camino a la fama, donde recordó de manera muy especial a Raúl Velasco, ya que gracias a él llegó al estrellato.

Raúl Velasco le abrió las puertas del mundo del espectáculo a Marco Antonio Regil.

Marco Antonio Regil recordó que desde que tenía 15 años quería formar parte de la industria radiofónica y cuando ingresó al medio pudo ganarse unos pesos para ayudar a su madre que había sufrido un accidente automovilístico. Al principio de su carrera le comenzó a ir bien, pero pocos años después la estación de radio donde trabajaba cerró definitivamente y quedó desempleado.

Así, Regil decidió viajar a Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades, y luego de pasar por muchas dificultades, consiguió un trabajo de presentador en un evento donde participaba Karina Velasco, la hija de Raúl. Sin embargo, terminó abucheado, por lo que luego del bochornoso momento el conductor de “Siempre en Domingo” lo buscó y le aclaró que no estaba ahí para regañarlo ya que era un novato y prometió ayudarle en su carrera.

Gracias a Raúl Velasco, despegó la carrera de Marco Antonio Regil.

Un mes después, Velasco le dio la oportunidad a Marco Antonio de conducir el Festival de Acapulco, y la presentación que le hizo Raúl le cambió la vida ya que aseguró que Regil iba a ser uno de los mejores conductores de México.

Marco Antonio recordó que desde ese momento no pararon de llegarle propuestas de trabajo. “Mi vida cambio, todo mundo en la estación de radio me veía como oro, me empezaron a llegar llamadas de Televisa San Ángel, empecé a hacer cositas con ellos y mi vida empezó a cambiar, Raúl Velasco no trató a nadie así y él me decía que me trataba así porque sentía que yo lo respetaba y que no iba a hacerle ninguna jugada extraña y no, yo no era así”,contó Marco Antonio Regil.