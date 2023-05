Las reacciones de las conductoras de ‘La Mesa Caliente’ a la salida de Alix Aspe

Telemundo decidió sorprender a la audiencia con La Mesa Caliente, un programa conducido principalmente por mujeres y que tenía como objetivo informar al público al mismo tiempo que lo entretenía. Entre las presentadoras se encontraba Alix Aspe, que durante todo un año conquistó a la audiencia con su talento.

Pero aunque cumplió un rol importante en el programa y hace tiempo trabajaba frente las cámaras de dicha cadena televisiva, la muchacha decidió dar un paso al costado. En sus redes sociales, reveló el motivo de su renuncia y recibió el cariño de sus compañeras de elenco.

La Mesa Caliente llegó a la pantalla de Telemundo para arrasar con el rating. El programa nos presenta a un grupo de mujeres audaces y empoderadas, las cuales se encargan de debatir sobre distintas perspectivas sobre el mundo del entretenimiento y sobre temas más candentes y controversiales que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

Entre el grupo de conductoras se encontraba Alix Aspe, quien hace dos meses había celebrado junto a sus compañeras el primer aniversario del show. Pese a que el programa le va muy bien en números de audiencia, la joven sorprendió a sus fanáticos al anunciar que ya no formaría parte del programa.

Este anuncio lo hizo en sus redes sociales a través de un video, en el cual compartió el motivo de su renuncia: “Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”.

A pesar de que no logró el contrato que quería y que por consecuencia deba irse del programa, la muchacha aprovechó para enviarles un mensaje de cariño a sus compañeras: “¡A Gigi, A Vero y A Myrka, gracias por ser el mejor ejemplo. Saben que las amo con mi alma. Por lo pronto, aquí seguimos, siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo y de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme”.

Por supuesto, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos no quisieron quedarse calladas y le enviaron mensajes de puro amor a través de las redes sociales. En la publicación en donde Alix Aspe se despide del programa de Telemundo, Giselle le escribió lo siguiente.

“Te adoro, mi Alix. Que todos tus sueños y metas se cumplan. La Mesa Caliente te trajo a mi vida como un gran regalo que atesoro. Definitivamente, te voy a extrañar en el trabajo, pero estoy feliz por ti y todas las cosas buenas que estoy segura tienes en tu camino. Siempre estaré aquí para ti. Dios te bendiga mucho”, decía el mensaje de su colega.

Por su parte, Myrka Dellanos le dejó en claro que aunque no trabajen más juntas la amistad entre ambas siempre estará intacta: “¡Te quiero mucho Alix! ¡Yo sé que vienen cosas buenísimas para ti! ¡Dios te bendiga mucho! Te extrañaré cada día al lado de mí, ¡pero yo sé que nos veremos para platicar mucho!”.

Cabe recalcar que además de Blondet y Dellanos, la presentadora mexicana también recibió mensajes cargados de buenas vibras por parte de Jorge Bernal y Carlos Adyan, quien la alentó a “seguir brillando, el universo es tuyo”. Aunque muchos seguidores están tristes por su parte, la estrella está muy tranquila y enfocada en sus próximos proyectos.

“Estoy bien, estoy segura y muy ilusionada por todo lo que viene; con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan. Por lo pronto, aquí seguimos conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco los mensajes de apoyo y amor, y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y mando un beso enorme”, comentó la periodista.