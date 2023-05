La fiesta que celebró Clara Chía Martí con Gerard Piqué en Miami

Clara Chía Martí sigue en el centro de la polémica. La fama que adquirió popularmente por su relación con Gerard Piqué, como la tercera en discordia del divorcio entre el exjugador y Shakira, sigue dando que hablar en España. Siempre está en medio de todas las miradas.

Por estas horas, se han dado a conocer imágenes de Clara Chía Martí con su día de fiesta en Barcelona, luego de haber vuelto de sus vacaciones en Abu Dabi con Gerard Piqué. La rubia se encuentra por estos días sola en la ciudad catalana, y es por eso que aprovechó a tomarse un relax mientras su pareja está en Miami.

La vida del exjugador dio un giro de 180° después de haberse divorciado de la cantante colombiana, y es por eso que durante las últimas semanas viajó rumbo a Estados Unidos para visitar a los dos hijos que tiene con ella: Sasha y Milan.

Antes de viajar rumbo al país norteamericano, Clara Chía Martí y dueño de la Kings League disfrutaron de un exótico viaje al territorio árabe, donde las cámaras y los periodistas no están legalmente habilitados a seguirlos. Esto coincidió con el cumpleaños de la joven de 24 años.

En medio de todo esto, por estos días también salió a la luz el horrible apodo que ella le habría puesto a Shakira junto a sus amigas: “Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja y menopáusica. Esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta", expresaron distintas fuentes.

Pero en esta ocasión, la joven aprovechó para salir de fiesta por Barcelona y fue captada por diferentes cámaras. Dichas imágenes se viralizaron en redes, en el que se la puede ver en un bar lleno de gente y disfrutando con amigos.

Clara Chía Martí fue vista de fiesta en Barcelona.

Según el periodista español, Jordi Martin, Clara Chía Martí no se queda en la casa de sus padres durante su estadía, sino que está hospedándose en la casa de unos amigos.