Esto le dijo Adamari López a Alix Aspe tras su salida de Telemundo

Alix Aspe lleva un largo tiempo trabajando en su carrera profesional. En el último tiempo, la hemos visto brillar frente a las cámaras de Telemundo en donde realizó diferentes proyectos televisivos. Uno de sus grandes y últimos aciertos fue La Mesa Caliente, el cual cumplió hace dos meses su primer aniversario. Pero pese a recibir buenos comentarios por parte de la audiencia, la joven decidió dar un paso al costado.

Como era de esperar, esta salida inesperada tomó por sorpresa a cada uno de sus fanáticos y seguidores en las redes sociales. Principalmente, porque fue ella misma quien lo confirmó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Al descubrir el motivo, Adamari López no dudó en enviarle un dulce mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alix Aspe decidió compartir una noticia inesperada que tomó a todos por sorpresa. Aunque se la veía disfrutando de su conducción en La Mesa Caliente y de los buenos números de audiencia que estaba teniendo el programa, la estrella prefirió dar un paso al costado.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo“, explicó sobre el motivo por el cual no seguiría en el show.

Lejos de guardarle rencor al canal o mismo a sus compañeras de trabajo, la estrella le dedicó palabras de puro cariño para la continuación del programa: ¡A Gigi, A Vero y A Myrka, gracias por ser el mejor ejemplo. Saben que las amo con mi alma. Por lo pronto, aquí seguimos, siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo y de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme”.

Tras anunciar su salida de Telemundo, los mensajes no tardaron en surgir en dicha publicación. Entre comentarios de muchos seguidores y celebridades, podemos encontrar el mensaje que le dedicó Adamari López. Como buena amiga, le llevó tranquilidad y demostró su apoyo en esta decisión.

“Te quiero mi Alix ???????? Todo en la vida siempre pasa para bien”, expresó en la sección de comentarios de la publicación. Al igual que la presentadora de La Mesa Caliente, Adamari también anunció su salida de dicho canal de forma inesperada. Por supuesto, fue una sorpresa debido a que ella estrella llevaba años trabajando en Hoy Día.

Alix Aspe abandonó La Mesa Caliente, el programa de Telemundo.

Además de recibir el apoyo de sus seres queridos, sus fanáticos también decidieron dedicarle unas palabras a Alix Aspe y dejaron muy en claro que la van a extrañar: “Que pena! Eras el equilibrio en la mesa caliente (…) Tú representabas ese aire fresco, del que carecen hoy los medios hispanos, con tus acertadas opiniones y tu conexión a la parte mas actualizada de la sociedad y del pensamiento. Adonde vayas te ira mejor. ¡Sin dudas! ¡Un abrazo!”.

“Wow, que tristeza, ayer llegue de viaje y por primera vez vi el programa y vi que no estabas y temí lo peor y ahora lo confirmo”, fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora. Por el momento, ella está lista para enfocarse en su nueva vida de casa y por enfrentarse a grandes desafíos en la TV.