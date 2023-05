Conoce a la bella influencer que acompaña a Peso Pluma en su viaje por Disneyland

Luego de lanzar canciones que no tardaron en convertirse en un éxito en todas partes del mundo, Peso Pluma se encuentra viviendo un sueño. La estrella de regional mexicano está triunfando dentro de la industria musical, y está ganándose el corazón de millones de personas. Pero además de conquistar al público, parece que el muchacho también se ganó la atención de una hermosa joven.

Recientemente, salieron a la luz imágenes y videos de su viaje a Disneyland. En dichas postales que están dando vueltas por internet, podemos ver al intérprete acompañado por una hermosa muchacha llamada Jailyne Ojeda. Al parecer es su nuevo amor, y por este motivo te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Desde que los videos y fotografías salieron a la luz, los usuarios de las redes sociales se preguntan quién es la muchacha que acompaña a Peso Pluma durante su visita a Disneyland. Dicho encuentro romántico dio pie a un sinfín de rumores y especulaciones, las cuales aseguraban que el cantante habría encontrado un nuevo amor.

La muchacha en cuestión es Jailyne Ojeda, quien conoció al cantante luego de protagonizar uno de sus videoclips. Al parecer, la química surgió de inmediato y el intérprete no tuvo mejor idea que invitarla a recorrer uno de los parques más famosos de Estados Unidos. De esta manera, ambos compartieron una cita muy romántica.

En las imágenes que se filtraron, se los puede observar a ambos en dicho parque dándose demostraciones de cariño. En un momento la joven tiene frío, y él decide abrazarla por detrás mientras acaricia partes de su cuerpo. En otro momento, también se los ve caminando juntos agarrados de las manos.

Pese a que se los vio muy mimosos, la joven utilizó sus redes sociales para negar cualquier relación romántica con él. Luego de recibir una pregunta por parte de un usuario, en donde le consultaban si Peso Pluma era su nueva pareja; ella respondió que él la invitó a una cita en Disney y que eso fue todo.

“Él nunca tuvo relaciones sexuales conmigo como todos piensan. Me dejó usar su chaqueta debido a que yo tenía mucho frío, y se la devolví al día siguiente cuando hicimos el videoclip. Eso fue todo. Fue una linda cita, pero no me pondría de novia con un chico como él. Siempre les digo, solo salgo con chicos que son leales“, dice el mensaje que compartió la muchacha.

Jailyne, la joven que tuvo una cita con Peso Pluma.

Ahora, ¿quién es Jailyne Ojeda? Se trata de una joven de México, la cual posee una cuenta en OnlyFans y gana mucho dinero a través de ella. Actualmente, tiene un total de 14 millones de seguidores en sus redes sociales y es muy popular entre los usuarios debido a las fotografías fogosas que comparte.

Además de trabajar en esa famosa aplicación, la muchacha también tiene una carrera como modelo y como empresaria. Es cofundadora de Snatched by Jailyne, una marca de ropa deportiva, y también de Hair Growth by Jailyne, una línea de productos para el cabello.