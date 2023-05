Alix Aspe reaparece tras su salida de Telemundo: “lo que viene, conviene”

Hace unos días la conductora mexicana Alix Aspe anunció su salida de Telemundo luego de ocho años en la cadena. Tras dar a conocer la noticia, se llamó a silencio, pero ahora reapareció en sus redes sociales publicando un video donde cuenta cómo se siente, los planes personales que tiene y que es lo que se viene en su carrera profesional.

Alix se sinceró y muy segura de sí misma, se mostró esperanzada de afrontar esta nueva etapa que le toca vivir. "Quiero contarles cómo he estado. Obvio, hay que ser honestos, después de 8 años, ha sido todo un proceso", expresó.

Alix Aspe está ilusionada por encarar esta nueva etapa.

Sin caer en la tristeza de haber cerrado un ciclo importante en su vida, la presentadora está enfocada en lo que quiere de ahora en adelante. "Estoy bien, emocionada, ilusionada y manteniéndome ocupada", dijo Alix.

Si bien la decisión de salir del programa “La mesa caliente” y de Telemundo fue la correcta, Aspe reconoce que luego de tantos años es normal sentirse un poco desubicada.

Al no llegar a un acuerdo con Telemundo, Alix Aspe decidió retirarse de la cadena televisiva.

"Pero la actitud es todo, y como dicen por ahí, en vez de preocuparte, ocúpate. Me fui a comprar mi primera computadora y estaba rayada, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana inventándome cosas, y también me compré el celular más ultra top para crearles un contenido espectacular", dijo la recién casada.

Por otro lado, Alix cree que la clave es hacer las cosas que sabes que te hacen bien. "Hacer ejercicio, comer bien, la terapia, confiar en uno mismo", expresó.

Asimismo, la conductora resaltó un punto muy importante. "Hay que recordarnos nuestro valor, lo que queremos, nuestra visión, hacia dónde vamos... Y que todos los cambios son buenos, con todo lo que se siente. De eso se trata la vida, ¿no?", puntualizó Alix.

Con respecto al futuro, Aspe se siente muy segura de que lo mejor está por venir. "Lo que viene, conviene, y eso es algo a lo que yo le estoy apostando", finalizó ilusionada.