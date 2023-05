Zendaya se subió al escenario de Coachella y sorprendió a todos con su interpretación

Desde que comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento, Zendaya fue reconocida por los diferentes personajes a los cuales les dio vida. De esta manera, la audiencia la aplaudió por ponerse en la piel de Rue Bennet en Euphoria, Chani en Dune, Anne en The Greatest Showman y MJ en las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland.

Pero aunque es una actriz maravillosa, la estrella tampoco le teme a incursionar en otras facetas artísticas. De esta manera, la hemos visto en el escenario del Coachella interpretando una canción junto a Labrinth. Por supuesto, esta presentación se volvió viral en las redes sociales. ¡Mira!

Luego de estar más de siete años apartada de los escenarios, Zendaya regresó al mundo de la música de la mano del Coachella. Durante el famoso festival que se celebra en California, la intérprete decidió compartir un momento único con Labrinth, la banda que aparece en uno de los episodios de Euphoria.

Sin lugar a dudas, se trató de un momento único y totalmente sorpresivo. Las millones de personas que se encontraban presentes en el lugar, no se imaginaban que la actriz de HBO Max aparecería en el escenario y mucho menos que cantaría dos canciones. De esta manera, cuando entonó I‘m Tired y All of Us; la audiencia estalló eufóricamente.

“No puedo expresar la gratitud que siento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth, por invitarme y por darme un espacio seguro y precioso para volver a subirme a un escenario. Y a las personas que os encontrabais allí esta noche… WOW… Mi corazón está lleno y no puedo agradeceros lo suficiente el amor que recibí anoche. Mis nervios se fueron al instante”, expresó la estrella en un post de Instagram.

Para regresar a los escenarios como cantante, la estrella decidió elegir un look muy chic y que se robó todas las miradas. Optó por una camiseta blanca y un vestido en color rosa estilo lancero. Esto lo combinó con unas botas negras acordonadas y de tacón, las cuales les llegaban por encima de las rodillas.

Aunque llevaba muchos años alejada de la música, lo cierto es que Zendaya se convirtió en una estrella mundial al conectar la música con la actuación. Su primer trabajo fue Shake it Up, la famosa serie de Disney, en donde además de actuar y cantar también bailaba. Tras este éxito, decidió lanzar su álbum homónimo en 2013.

Zendaya sorprendió a todos en el Coachella.

Este disco la llevó a realizar una gira de presentación, la cual terminó en 2015. Desde entonces, se presentó en algunas ceremonias de premios y en otras ocasiones especiales hasta el año pasado donde anunció que se alejaba de la música por "una serie de razones". Ahora, está enfocada por completo en su carrera actoral.

Además de estar trabajando en la tercera temporada de Euphoria, serie por la cual ganó importantes premios; la intérprete también está enfocada en el futuro estreno de Dune Parte 2, en donde tendrá un rol bastante protagónico. Asimismo, se prepara para Spider-Man 4 junto a su novio, Tom Holland.