¿Qué artistas componen la maravillosa banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya es un hecho y podes disfrutarla en tu cine preferido. Las expectativas por esta película de Marvel eran enormes porque con ella se cierra la trilogía que protagonizan estos personajes dentro del MCU y con ellos, James Gunn se despidió como director de la franquicia. Para quienes ya la vieron, se habrán sorprendido una vez más con cada una de las canciones que acompañan a estos viajeros forajidos que buscan proteger el espacio, y para los que todavía no, esto es sólo un adelanto de la maravillosa playlist que regala el film y que vas a marcar como favorita en tu cuenta de Spotify.

La banda sonora que acompaña el cierre de la trilogía hace un recorrido por la década de los 70, 80 y 90 con una combinación de temas diversos con artistas como Earth, Wind & Fire; Alice Cooper; Beastie Boys; y Radiohead. La playlist de Guardianes de la Galaxia 3 está compuesta por 17 canciones con el sello del director y guionista de las tres cintas, James Gunn y la música no solo marca el tono y clima de la trama, sino que cierra con broche de oro la historia de Peter Quill y el grupo de Guardianes.

La banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es tan magnífica como la de las películas anteriores.

Lista de canciones de la banda sonora

1 – Creep (versión acústica) de Radiohead.

2 - Crazy on You de Heart.

3 - Since You Been Gone de Rainbow.

4 - In the Meantime de Spacehog.

5 - Reasons de Earth, Wind & Fire.

6 - Do You Realize? de The Flaming Lips.

7 - We Care a Lot Faith No More.

8 - Koinu no Carnival (de ‘Minute Waltz’) de Ehamic.

9 - I’m Always Chasing Rainbows deAlice Cooper.

10 - San Francisco de The Mowgli’s.

11 - Poor Girl de X.

12 - This is the Day de The The.

13 - No Sleep Till Brooklyn de Beastie Boys.

14 - Dog Days Are Over de Florence + The Machine.

15 - Badlands de Bruce Springsteen.

16 - I Will Dare de The Replacements.

17 - Come and Get Your Love de Redbone.

A diferencia de las dos entregas anteriores en donde la música arranca con un tono divertido y cómico, esta tercera película de Guardianes de la Galaxia inicia con una versión acústica de Creep, de Radiohead que presagia el toque distintivo para este tercer volumen. La banda sonora de Guardianes de la Galaxia es un elemento fundamental para narrar cada escena de la película.

"Las películas de los Guardianes siempre están llenas de corazón y humor, y esta no es una excepción, pero diría que tal vez la emoción y el corazón de esta brillan un poco más fuerte porque esta historia está anclada en torno a nuestro amado Rocket, y tienes la naturaleza agridulce de la relación entre Quill y Gamora. Además, tienes la sensación de cierre en el final de la película", señaló la productora ejecutiva Sara Smith.