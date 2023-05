Esto es lo que opina Bon Jovi sobre el compromiso de su hijo y Millie Bobby Brown

El pasado mes de abril Millie Bobby Brown sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al compartir una serie de fotografías en las que revelaba su compromiso con Jake Bongiovi. Rápidamente se convirtió en tendencia y aunque todos pensaban que se trataba de un nuevo protagónico en la pantalla, la noticia era aún más grande y emotiva. En entrevista con Andy Cohen, Bon Jovi fue consultado sobre qué opina de este gran paso que dieron su hijo y la actriz, y la respuesta sorprendió a todos.

Millie Bobby Brown es una de las actrices más famosas y queridas de la actualidad. Su protagónico en Stranger Things la llevó a traspasar fronteras, pero también a crecer con respecto a su carrera. Pero, más allá de lo que a su vida profesional respecta, la actriz también disfruta de una relación amorosa encantadora.

Bon Jovi dio su opinión sobre el compromiso de su hijo Jake y Millie Bobby Brown.

Hace ya varios meses que Millie Bobby Brown confirmó su romance con Jake Bongiovi, el primogénito del famoso cantante Bon Jovi. Su noviazgo ya lleva dos años en los que siempre, a través de redes sociales, se dedican tiernas palabras y se muestran muy enamorados. Por eso, ahora decidieron ir más allá.

También en sus perfiles oficiales de Instagram, Bobby Brown y Bongiovi anunciaron su compromiso. El joven le propuso casamiento a Millie en la playa y ella, según lo que confirmaron, aceptó. A pesar de su corta edad (ella tiene 19 y él 20), ambos ya decidieron compartir su vida juntos.

Bon Jovi considera que no existe edad para este tipo de decisiones mientras ellas sientan que han encontrado a un compañero de vida.

Sin embargo, ni la actriz ni tampoco el influencer se han expresado tras este anuncio, pero quién sí lo hizo fue el padre de él, Bon Jovi. Durante una entrevista el cantante contó qué le parece la decisión de su hijo y volvió a hablar de lo que opina de Bobby Brown. Conoce todo lo que dijo.

Bon Jovi visitó el programa de radio de Andy Cohen donde fue consultado por el compromiso de su hijo. En específico si ambos no le parecen muy jóvenes para decidir casarse. Ante esto, él respondió: “No sé si la edad importa si encuentras a la pareja correcta para crecer juntos”.

Luego agregó: “Creo que ese será mi consejo. Realmente crecer juntos es sabio y yo creo que todos mis hijos encontraron a la persona con la que piensan que pueden crecer y nosotros queremos a todas”. Pero, después de esto, habló directamente de lo que opina sobre Millie.

“Millie es divina. Toda su familia es grandiosa, realmente muy grandiosa. Jake está muy, muy feliz”, confesó. Al mismo tiempo aseguró que no se sorprendió con la noticia ya que Jake no es el único de sus jóvenes hijos que está comprometido. Con esto dejó en claro que, para él, la edad de su hijo y su novia no es un problema.