Esta es la suma de dinero que Christian Nodal tendrá que pagar para eliminar los tatuajes de su rostro

Christian Nodal tiene tan sólo 24 años, una carrera en ascenso en la música, una novia en la dulce espera y un futuro muy largo por delante. Como todo joven de esta generación, se sumó a la moda de los tatuajes en cualquier zona del cuerpo, incluido, el rostro. Pero ahora, el cantante está arrepentido y quiere eliminarlos porque no desea que su hija lo conozca con dibujos en el rostro. ¿Cuánto le costará borrarse la tinta permanente de la cara?

Previo a su relación con Belinda, Christian Nodal no tenía un solo tatuaje en su cara. En el transcurso de su romance comenzó a experimentar con algunos hasta saturar lo que antes era un rostro libre de tinta, uno de ellos fue el nombre de la cantante a un lado de la oreja, mismo que removió el año pasado.

Christian Nodal desea eliminarse los tatuajes que tiene en la cara porque no quiere que su hija lo conozca así.

El cantautor del regional mexicano ha decidido quitarse todos y para lograrlo tendrá que pagar una fortuna y diversos tratamientos para no dejar marcas en la piel como tampoco maltratársela. Mencionó que este propósito surge a raíz del bebé que espera con su pareja Cazzu, pues quiere que conozca su cara tal cual, aunque no descarta su sueño de abrir un tattoo shop en Los Ángeles, California para dar continuidad a este gusto.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes. Voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara”, declaró Nodal en entrevista para el diario colombiano El Tiempo.

Christian Nodal está esperando a su primera hija junto a la rapera argentina Cazzu y quiere darle el mejor ejemplo.

El intérprete de Botella tras botella explicó que los tatuajes son parte de una etapa de su vida y aunque antes era imposible borrarlos, ya que se decían eran permanentes, hoy existen muchos tratamientos para conseguirlo.

“Siempre hago lo que nace del corazón y pues gracias a Dios, los tatuajes se borran”, resaltó el artista mientras que en el programa El Gordo y la Flaca, el médico cirujano estético David Jativa indicó que los más difíciles de borrar son los tatuajes que tienen colores neón o los que fungieron para tapar otros diseños porque significa que hay doble marca de tinta.

Se reveló, además, que el costo depende del número de sesiones y cada sesión en Los Ángeles oscila entre los mil y cuatro mil dólares, es decir, entre 18 mil y 71 mil pesos mexicanos.

Quitarse cada tatuaje del rostro cuesta entre mil y cuatro mil dólares.

Christian Nodal también dijo que suele ser muy sensible aunque su aspecto "rudo" no le ayude mucho a verse como tal. “Trato de disfrutar los momentos simples de la vida, dejando de lado cosas superficiales a las que antes les daba mucha importancia”, declaró y dijo que opina así luego de un viaje que hizo al salar de Uyuni, en Bolivia.