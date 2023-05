El regreso de Ingrid Martz a las telenovelas

Si bien tuvo una participación especial el año pasado en el melodrama “Mi camino es amarte”, donde interpretó a la mamá del galán mexicano Gabriel Soto, Ingrid Martz regresa a las telenovelas luego de cinco años de ausencia.

La actriz vuelve siendo parte del elenco de “Vencer la culpa”, quinta entrega de la exitosa saga “Vencer” producida por Rosy Ocampo para TelevisaUnivision, donde compartirá créditos con Claudia Martín, María Sorté, Romina Poza y Gabriela de la Garza.

"Tengo muchos, muchos años de no hacer telenovela en Televisa. Y te lo juro que en las redes sociales todos los días por lo menos son 10 mensajes de gente preguntándome cuándo vuelvo a hacer telenovela. Tenía muchas ganas, pero bueno se cruzaron muchas cosas, se cruzó una pandemia, mi embarazo, el nacimiento de mi hija", expresó Ingrid en una reciente entrevista para “Televisa Espectáculos”.

En su momento, Martz decidió alejarse de la actuación para dedicarse por completo a la crianza de su hija. "Yo me prometí que cuando fuera mamá iba a dar ese tiempo a que mi hija creciera, a que ya fuera a la escuela, entonces así como lo planeé me salió perfecto porque yo dije termino esta novela luego entonces me embarazo y entonces tengo a mi bebé y entonces voy a estar con ella y la voy a ver crecer y nadie la va a cuidar por mí, y así fue", comentó Ingrid.

Asimismo, la actriz estaba esperando un proyecto que llene sus expectativas para volver a los sets de grabación. "Y llegó, llegó este proyecto, llegó con una productora que yo quiero muchísimo, que admiro, que eso es muy importante, con la que hice ‘Qué pobres tan ricos’ y ‘Antes muerta que Lichita’, que es la señora Rosy Ocampo, es un ser humano increíble y además es una productora espectacular", añadió la intérprete.

Ingrid vuelve a las telenovelas dándole vida a “Carmina”, quien es madre de “Pablito”, interpretado por el niño Héctor Salas en “Vencer la culpa”. "Estoy muy emocionada con este proyecto. No creo que haya una sola persona en el mundo que no haya sentido culpa o que no viva con culpas, sobre todo las mujeres que sentimos culpa de todo. Y la verdad es que creo que es un proyecto que les va a encantar. Estoy súper entusiasmada y de verdad espero que lo vean", compartió Ingrid a través de sus redes sociales.