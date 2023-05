Así lucía la hija mayor de Marco Antonio Solís en su infancia

Beatriz Solís es la hija mayor del reconocido cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, fruto de su primer matrimonio con la actriz Beatriz Adriana, con quien se conocieron grabando la película “La Coyota” enamorándose perdidamente el uno del otro.

Beatriz nació en 1989, y cuando tenía 18 años confesó lo difícil que fue para ella su infancia, ya que durante 10 años solo recibía llamadas telefónicas de su padre, lo que le causaba un profundo dolor. Ahora, esos malos momentos quedaron en el pasado, y la relación de Beatriz y “El Buki” es de la mejor.

Beatriz Solís y su padre se reconciliaron en 2010.

Lo cierto es que Beatriz sufrió mucho con el abandono de su padre, al punto de realizar fuertes declaraciones en su contra. "No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero resaltar por mi cuenta, no por ser hija del Buki", dijo en su momento.

Sin embargo, en 2010 padre e hija se reencontraron luego de 10 años sin convivir juntos y limaron asperezas. “Es muy bonito tener el apoyo de mi padre, que tanto necesito y tanto amo, después de muchos años de haber carecido de eso", declaró Beatriz en aquel entonces.

Así lucía Beatriz Solís a sus 5 años de edad.

En el momento en que la carrera de Marco Antonio Solís estaba creciendo a pasos agigantados, Beatriz era apenas una niña. Las giras de “El Buki” y otros compromisos laborales llevaron al cantante enfocarse de lleno en su profesión lo que, de alguna manera, produjo el abandono de su hija, con quien solamente mantenía contacto vía telefónica.

Ayer viernes 5 de mayo, Beatriz Solís compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía de ella cuando tenía 5 años de edad, con la que dio a conocer que estaba próximo de llegar su cumpleaños. “Feliz 5 de Mayo! ????. 5 días más para mi cumpleaños 5+5=10”, haciendo alusión a la fecha especial que se avecina.