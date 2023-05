La primera reacción de Miguel Bernardeau sobre Aitana y Yatra

Parece ayer cuando escuchábamos los primeros rumores de ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau que paralizaban a todos luego de estar tantos años juntos. Diciembre fue el mes de la separación y, a partir de entonces se comenzó a relacionar a la ex participante de Operación Triunfo con su colega, Sebastián Yatra. Pasó el tiempo y ninguno declaró sobre las razones para no seguir juntos pero la aparición de un tercero en discordia parecía lar respuesta con más quorum. Ahora el actor de Élite se topó con los medios y habló por primera vez sobre el nuevo noviazgo de su ex. ¿Qué dijo exactamente?

Parecían una de las parejas más consolidadas del panorama artístico español, pero nada más lejos de la realidad. El romance entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau terminó allá por el mes de diciembre. Las causas señalaron a que el rodaje de La última, serie protagonizada por la ex concursante de Operación Triunfo, desencadenaron numerosos problemas en la vida profesional de cada uno.

Mientras que Aitana ha rehecho su vida sentimental con su compañero de trabajo Sebastián Yatra, no se le conoce pareja conocida al hijo de Ana Duato. De hecho, tras la separación ha dado un giro radical a su vida íntima y ha pasado a mantenerse en un plano mucho más privado dedicándose solo a su vida laboral.

Ajeno a los medios de comunicación, la presentación del libro sobre surf de su amigo Aritz Aranburu, fue una ocasión de oro para captar sus impresiones sobre la nueva vida de Aitana. Por ello, los micrófonos de Europa Press acudieron en busca de unas palabras que eran muy esperadas.

Sin querer hacer muchas declaraciones, el intérprete de ficciones como Élite admitió estar en una gran etapa. “Estoy bien, muchas gracias. No me sigáis, por favor. Súper bien, todo superbien”, admitía antes de que le lanzaran la pregunta esperada. “¿Te alegras por Aitana?”, le cuestionaron. “Muchísimo”, respondió.

Tampoco ha querido confesar en su breve conversación con los periodistas si tiene una nueva ilusión. “Perdonad, pero yo no hablo. No hablo nunca de estas cosas”, ha indicado con una sonrisa en la cara y bromeando con las reporteras en todo momento.

Sí ha valorado ligeramente otra de las noticias familiares de la semana. En la misma línea que con el resto de las preguntas, manifestando su alegría por la noticia, se ha mostrado satisfecho por la anulación de la multa que tenía impuesta su madre por valor de medio millón de euros a Hacienda.